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Melody穿15萬元的泰迪熊大衣禦寒　關穎、席琳狄翁也有一件

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▲▼ Melody,關穎,Max Mara 。（圖／翻攝關穎IG,Melody IG,品牌提供）

▲Melody穿Max Mara本季新款珊瑚紅色Teddy Bear大衣遊韓國，150,800元。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

近幾日天氣明顯轉涼，厚重大衣紛紛出籠，正與姊妹淘在韓國玩耍的「時尚媽咪」Melody也喊冷，穿上義大利精品品牌Max Mara要價150,800元的Teddy Bear Coat禦寒，又輕又暖，她選擇亮眼的珊瑚紅色大衣，再拎Burberry包、穿Tod’s鞋，出國玩樂隨時都要漂漂亮亮。

▲▼ Melody,關穎,Max Mara 。（圖／翻攝關穎IG,Melody IG,品牌提供）

▲關穎擁有鈷藍色的Teddy Bear大衣，150,800元。（圖／翻攝kwanterri IG）

Max Mara 80年代投入生產泰迪熊大衣，早期是使用昂貴的長絲絨布料，是當年德國工廠製造高級兒童玩具使用的材料，但已停產，品牌於是轉向義大利布料供應商，結合當今科技以駱駝毛與高級蠶絲重新打造出全新絨毛布料。

▲▼ Melody,關穎,Max Mara 。（圖／翻攝關穎IG,Melody IG,品牌提供）

▲席琳狄翁也穿著綠松石色Max Mara Teddy Bear大衣，全身上下還同一個色系。（圖／品牌提供）

本季泰迪熊大衣限定色為珊瑚紅、鈷藍色與綠松石色，每款都相當搶眼，氣場強大的女明星們都能成功駕馭，除了Melody選珊瑚紅大衣，關穎擁有鈷藍色款，西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）則穿綠松石色大衣，驚人的是她連裙子、靴子與包款都同色系，讓人不注意也難。

關鍵字：

Melody, Max Mara, 關穎, 席琳狄翁
fashion.net

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