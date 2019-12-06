你洗臉洗對了嗎？「從最油、最髒的部位開始洗起」才是正解

記者曾怡嘉 / 綜合報導

洗臉不只是一種儀式，更是一個該被訓練好的正確習慣，清潔是保養中最重要的步驟，很多人常嚷嚷著保養無感，如果臉上殘留了一堆髒汙，那保養效果絕對也好不起來。

選擇適合自己清潔品

洗臉產品的選擇，溫和且適合自己膚質最重要，一天最多洗臉兩次，秋冬又或是乾燥肌膚，只需要晚上清洗一次就足夠，早上建議用清水帶過。若你為油性膚質，首要該做的應該是控油，而不是過度清潔，有時清潔過度反而會使油脂更失控分泌。

從越油、髒部位開始洗

臉上不同部位，分泌的油脂量也大不相同，一般來說從越油、越髒的地方開始洗，一來可以確保髒污可以被洗淨，較為乾燥的臉部區域，也不會因為過度清潔而產生不適。

養成規律作息才能治本

或許你會說，我就是油性肌膚，無論怎麼清潔都覺得臉泛油光，即便是做了控油依然效果不彰，這時不妨試試從生活作息規律做起，盡可能不要熬夜、多吃清淡食物，你會發現膚質的改變。

學習以上技巧，每天正確的洗臉才是是美肌之本，臉洗對了，保養只要做好防曬、保濕，肌膚就能夠很漂亮。

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