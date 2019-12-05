情話對左耳說更動人、接吻可消耗熱量！7條戀愛冷知識你知道幾個？

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

戀愛看似人的本能，好像沒有什麼規則可循，感覺對了就OK，但其實，愛情裡還是有暗藏些奇妙的小知識，知曉後才讓人恍然大悟，來看看以下7個戀愛冷知識，你知道幾個？

1.認識越久，在一起機會越小



人和人之間的吸引力是呈拋物線狀，認識的時間越久，吸引力就會慢慢降低，在一起的機會也就越小，所以如果碰到心儀的對象，要把握時機，先下手為強！

2.接吻可燃燒卡路里



接吻動作需要調動146組肌肉，國外曾有報告顯示，接吻每分鐘能消耗6卡路里，不用費力運動，就能消耗熱量，還能增進與另一半的親密關係，何樂而不為？

3.心碎是真實存在的



心理學專家實驗證明，心臟和大腦一樣，有自己的情感，當人處在難過的情緒中時，心臟也會感覺到悲傷，而遭受失戀、背叛或令人痛苦難當的事，都能導致心臟區域發生真實疼痛感。

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4.女生愛哭是因為淚腺發達？



其實男生的淚腺比女生發達5倍，但男生一年平均只哭6次，而女生則是大約40～60次。從心理學角度而言，流淚可以讓女生產生「快感」，同時眼淚也是一種「武器」，可以使敵人不再進一步攻擊自己。

5.情話對著左耳說更動人



想讓你的情話聽來更動人？試試對著對方的左耳說吧！因為左耳受右腦控制，而右腦主導著人的情感，另外，約會的時候多站在對方的左邊，會讓他不自覺對你更有好感。

6.男女ABC配對理論



如果把兩性以條件優秀程度由高到低分為A、B、C三種層級，常會看到A男配B女，Ｂ男配C女，而A女和C男則有不小比例為單身。很多男性或多或少都有點控制欲，不太會追求比自己更優秀的女人；而條件優秀的女生，一般不主動追人，因而喪失獲得相對較優的A男的機會，又因為自身條件好，對另一半要求也高，所以選擇較少，一來二往就變得容易單身。

7.另一半與最初想的擇偶條件不相符



很多人在找尋理想的另一半時，心中都有預設的一套「擇偶條件」，但大多數人最後選擇的另一半，有90％以上都不符合自己最原始的那一套標準。因為情人眼裡出西施，心動的那一瞬間，什麼條件都拋之腦後了。

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