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他就是不想當壞人！不開口主動提分手的星座TOP4

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▲▼最會逼人分手的星座TOP4。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

▲分手是一門藝術，但有的星座就愛「拖」。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

當兩個人相處無解，說分手是遲早的事情，但就有人偏偏說不出口，或許他只想當好人，也可能他就想耗著，使出任何冷手段，就是想要另一半先說出來，以下那些星座上榜，和你想的一樣嗎？

天蠍座

天蠍愛或不愛很好分別，愛你的時候，把你當作寶貝捧在手心上，當他覺得感覺不對時，就會想轉身離開。但也是因為不想當罪人，所以他會用盡方法來折磨另一半，讓對方受不了而提分手，這樣責任就不在他身上了。
 

▲▼最會逼人分手的星座TOP4。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

天秤座

天秤有時候就是想太多，明明不想在一起了，但卻擔心傷害對方，就是不肯先說出口。即便不直接說出口，但他會在行為一點點改變，讓另一半明白，這段感情已經悄悄變質，這種任由關係擺爛的處理方式，讓對方不得不主動提分手。

金牛座

金牛面對每一段感情都是深思熟慮，談戀愛很少是玩玩的心態。當金牛發現兩人真的不適合時，他不會吵架來提分手，反而將態度放冷，出了問題就是不解決的冷暴力，完全考驗對方的耐性，這樣的冷淡讓人招架不住。

▲▼最會逼人分手的星座TOP4。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

雙魚座

雙魚可說是分手高手，他分手不明說，但是一切的行為都很故意，像是本來是好好先生突然變暴躁，本來每天接送你，現在突然不現身，這時對方會發現雙魚改變而不爽。聰明的雙漁會趁這次矛盾，把錯誤嫁禍給對方，讓另一半理虧和平分手，這樣自己比較不會有罪惡感。


 

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關鍵字：

星座, 排行榜, 金牛, 天秤, 天蠍, 雙魚
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