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冬天保濕都沒用？試試韓妞超夯「7水保養法」　連鄧紫棋都誇神奇

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▲韓妞冬天保濕都靠超夯「7水保養法」。（圖／翻攝IG）

▲每個韓妞都知道「7 Skin保溼法」，秋冬全靠這招養出透亮水光肌。（圖／翻攝@goodal_official、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

秋冬氣候乾冷，早晚溫差大，肌膚也跟著乾到不像話，你是不是也是保濕水、保濕精華，甚至面膜都用上，還是覺得怎麼保濕都沒用？快來試試韓國超流行的「7 Skin保溼法」，也就是我們常聽到的「7水保養法」，韓國女生秋冬依舊擁有透亮的水潤肌全靠這招，超有效的保濕效果，連女星中的保養達人鄧紫棋、范冰冰都大讚「真的很神奇」！

每個韓妞都會的7 Skin保溼法

所謂的「7 Skin保溼法」是韓國女生發明的獨特保養法，其實就是用化妝水或精華水等水狀質地保養品在臉上用上7次，能快速為肌膚深層補水、保濕，用後肌膚會水潤到散發飽滿光澤！但要注意的是，因為會在臉上用多達7層，所以要避開太濃稠或有黏膩感的質地，以好吸收的清爽水狀質地為主，以免讓肌膚有負擔感。

▲韓妞冬天保濕都靠超夯「7水保養法」。（圖／翻攝IG）

▲7水保養法，簡而言之就是用化妝水或精華水重複上7層。（圖／翻攝@3ce_official）

實際操作步驟

「7 Skin保溼法」的第1步，就是清潔洗臉後，用化妝棉沾取足夠化妝水擦拭全臉，幫助臉部二次清潔，並先幫肌膚做保濕打底，同時撫平肌膚紋理；接下來，再取適量化妝水，用手或化妝棉皆可，輕拍上臉部，等化妝水稍微吸收，再拍上下一層，如此重複第2步～第6步；而最後一層第7步，則以化妝水徹底浸濕化妝棉，先稍微輕拍在較容易乾燥的局部後，拿來濕敷，敷個1、2分鐘即可拿下。

做完這「7 Skin保溼法」，就能立刻感受肌膚喝飽水的水潤光澤，但千萬別做到這裡就停止，最後還有一個關鍵步驟，絕不能省略！

【適合「7水保養法」的水狀保養品】

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▲AHC 玻尿酸植萃保濕機能水，100ml X 2，原價NT$1,500，特價NT$895點我購買。

▲韓妞冬天保濕都靠超夯「7水保養法」。（圖／翻攝IG）

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，NT$1,450；「Her和她」特價NT$1,268點我購買。

▲韓妞冬天保濕都靠超夯「7水保養法」。（圖／翻攝IG）

▲最後一定要用乳液或乳霜鎖水，不然前面都白做。（圖／翻攝@3ce_official）

一定要用乳液或乳霜鎖水

做完7次化妝水保濕後，最後一定要記得加上乳液或乳霜幫助肌膚留住水分，牢牢封進肌底！要是缺了這步，水分散失，前面7層化妝水等於白做工。

【最後加上鎖水乳霜】

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