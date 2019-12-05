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UGG羊毛內裡靴暖到心坎兒裡　耳罩、手套也蓬得可愛

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▲▼ UGG 。（圖／公關照,翻攝Chiara Ferragini IG）

▲義大利時尚部落客Chiara Ferragni示範冬季穿搭，腳踩經典馬丁鞋。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣冷颼颼，不僅要穿上禦寒衣物，也要暖暖腳丫子，義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni以大紅羽絨外套配黑褲，再搭上經典的Dr. Martens馬丁鞋，正是她抗寒的時尚look；除了硬挺短靴，具有羊毛內裡的UGG鞋是許多人的第一聯想，因為穿上真的暖呼呼！

▲▼ UGG 。（圖／公關照,翻攝Chiara Ferragini IG）

▲UGG Classic Double Bow Mini短靴，7,500元。（圖／品牌提供，以下同）

今年秋冬UGG鞋除了維持著名的羊毛內裡，在外型設計上力求突破，經典鞋型增加蝴蝶結或綁帶裝飾，展露甜美風格，另有讓蓬鬆羊毛外露裝飾靴子的設計，更顯俏皮；而喜歡bling bling風格的女性，則可選擇大膽塗鴉裝飾並結合金蔥的鞋款。

▲▼ UGG 。（圖／公關照,翻攝Chiara Ferragini IG）▲▼ UGG 。（圖／公關照,翻攝Chiara Ferragini IG）

▲UGG Mini Sparkle Graffiti鞋款（左）7,000元，Short Charm鞋8,800元。

UGG也為兒童設計溫暖的靴子，搭配動物圖案、蝴蝶結或羊毛裝飾，凸顯小朋友的天真活潑性格；暖腳還不夠，品牌同時推出滾毛邊的復古皮革小包、羊毛皮革手套與耳罩，不僅溫暖，還是冬季造型的亮眼配件。

▲▼ UGG 。（圖／公關照,翻攝Chiara Ferragini IG）

▲UGG可愛小狗圖案的Happee Neumel II 小童鞋款，4,500 元。

▲▼ UGG 。（圖／公關照,翻攝Chiara Ferragini IG）

▲UGG復古皮革小包6,800 元，羊毛皮革手套6,800元，羊毛耳罩3,500元。

關鍵字：

UGG, Chiara Ferragn
fashion.net

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