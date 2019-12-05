暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

▲冬日低溫，不要身體畏寒了還不自知。（圖／pixabay）

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近幾日氣溫驟降，寒意一下子變得明顯，許多人禦寒大衣還沒來得及拿出整理，出外上班衣服過於單薄，可以善用暖暖包應急，若出現手腳冰冷的畏寒症狀，代表全身循環系統不佳，除四肢很難受之外，全身也容易浮腫，看起來就像是變胖了，若覺得自己很怕冷，手邊暖暖包請優先放在身體某些部位，取暖效果會更好。

▲四肢冰冷代表血液傳不到末梢，容易出現腰酸背痛的狀況。（圖／pixabay）

想知道自己身體是否處於「畏寒狀態」，可將手放在後頸上，若感覺暖暖的，就代表你末梢溫度比身體溫度低，也就是畏寒了。基本上容易畏寒的人會有幾個特徵，包括內臟器官小、腿長、工作上容易久坐姿勢不良等。

暖暖包如何有效應急，並達到最好的保暖效果？有人放在口袋或握在手上，但其實這樣做無法將熱能導致全身，若只有一個暖暖包的話，要優先將它放在「腰部」的位置。

▲寒流來襲，暖暖包很重要。（圖／記者季相儒攝）

因為腰部是聚集許多包括肝臟、腎臟等器官的地方，而這兩個器官都需要大量血液，所以感覺寒冷的時候，大腦會優先將血液送往軀幹中心保暖，將腰部弄暖和，身體會覺得溫暖而變得放鬆，這樣的指令也會傳送到大腦，血液也會送往全身，包括四肢的末端。

若有第二個暖暖包，建議可將之放在背部間胛骨中間，若常腹瀉的人，也可以擺在肚臍下方，另外，天冷常常頭痛的人，也可以擺在頸部，若覺得這樣造型很突兀，就用圍巾遮蓋固定即可。但暖暖包有時無法控制溫度，建議不要直接接觸皮膚避免燙傷。