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DIOR X NIKE超奢華聯名搶先看！絕美極簡灰、Oblique緹花2020開賣

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▲DIOR。（圖／CFP）

▲DIOR創意總監Kim Jones實現與NIKE聯名傳言，鞋款真實樣貌搶先在秋裝大秀上曝光。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

精品與運動潮流越走越近似乎已成趨勢，DIOR X NIKE聯名傳言自2017年就開始盛傳，終於在今（4日）上午DIOR 邁阿密2020秋裝大秀上看見蹤影，由創意總監Kim Jones公開 Air Jordan 1 籃球鞋，真實樣貌搶先曝光。

▲DIOR。（圖／CFP）

▲DIOR。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

▲DIOR於此次邁阿密2020秋裝大秀揭曉與Jordan Brand聯名之作。（圖／CFP、翻攝自IG@danielarsham）

從2017年兩大品牌DIOR X NIKE繪製的「JUST DO DIOR」字樣曝光，雙方聯名消息就盛傳了兩年最終無下文，然而此次DIOR 邁阿密2020秋裝大秀上，創意總監Kim Jones 公開了Jordan Brand x DIOR系列的Air Jordan 1 鞋款，Kim Jones也表示，「我喜歡將不同的領域、不同的想法融合在一起，Jordan Brand 跟 DIOR都是各自領域的佼佼者，雙方的合作呈現出令人興奮全新作品。」

▲DIOR。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

▲DIOR。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

▲DIOR。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

▲DIOR。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

▲DIOR X NIKE聯名秉持兩大品牌巔峰設計，保留質感灰色與Oblique提花。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

這一說也正式為DIOR X NIKE聯名鋪路，據悉Air Jordan 1 將在義大利製造，材質上使用小牛皮來襯托DIOR對於皮革的堅持，而富有質感的灰色正是自1947年以來Maison的化身，整體超乎籃球鞋的渴望，卻也貫穿兩大品牌的經典設計，鞋標印製了「AIR DIOR」字樣打造聯名魅力，Swoosh則注入了熟悉不過的DIOR Oblique緹花，鞋底更有驚喜，半透明元素透視了DIOR字樣，即便踩在腳下都能讓潮粉為之欣喜。

目前Jordan Brand x DIOR系列的Air Jordan 1 鞋款將在明年（2020）四月於全球指定DIOR門市開賣，售價未出爐。

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關鍵字：

DIOR, NIKE, 聯名, Kim Jones, AJ1, Air Jordan 1 , 2020
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