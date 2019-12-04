fb ig video ETtoday search mobile

星．上妝／「男神收割機」鄭有美公開愛用彩妝TOP5　

> >

▲▼星．上妝／鄭有美愛用彩妝TOP5 。（圖／翻攝自IG）

▲36歲的鄭有美，私下偏好輕柔妝容。（圖／翻攝自IG/jungyumidaily、_jungyumi，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

演活電影《82年生的金智英》的鄭有美，有「男神收割機」之稱的她完全看不出實際年齡，細看近乎零瑕疵的皮膚，搭配自然透出的光澤，日前她在個人IG分享她私下愛用的美妝品TOP5，從底妝到唇彩，一起來瞧瞧。

看不出實際年紀，這功勞絕對來自薄透卻有著遮瑕力的粉底，她會用粉撲多次疊出自然透亮光澤，就不怕厚重或是有妝感。私下愛用是Laura Mercier的煥顏粉露，超強的保濕力，無論上妝多久，都好像剛出門時的光亮。

▲▼星．上妝／鄭有美愛用彩妝TOP5 。（圖／翻攝自IG）

想要減齡，除了底妝要清透，眼影和頰彩都要溫柔才行，她最喜歡暖膚杏桃色的眼影和頰彩，輕輕一刷就能呈現有氣質的知性樣貌，乾淨有神的眼妝是他的註冊商標。

▲▼星．上妝／鄭有美愛用彩妝TOP5 。（圖／翻攝自IG）

為了要增加妝容透明感，她最後一步會刷上Laura Mercier的煥顏透明蜜粉，不僅能一掃油光，更能維持一整天清透妝容。粉質超細緻，不會改變原本底妝的膚色卻又能常效持妝，絕對要入手！


▲▼星．上妝／鄭有美愛用彩妝TOP5 。（圖／翻攝自IG）

她彩妝的重點放在唇色，私下喜愛潤澤奶霜質地的霧面唇膏，像是溫柔顯白的奶茶色、或是豔紅色都能輕鬆駕馭，她尤其喜歡添加藍色調性的紅，可以讓膚色更顯白，立刻亮兩個色階。

▲▼鄭有美愛用彩妝TOP5。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 煥顏粉露，#CREME，30ml，1,900元。

▲▼鄭有美愛用彩妝TOP5。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 霓彩眼影，#GINGER，1,000元。

▲▼鄭有美愛用彩妝TOP5。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 輕肌漂染頰彩，#GINGER，1,200元。

▲▼鄭有美愛用彩妝TOP5。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 煥顏透明蜜粉，29g，1,500元。

▲▼鄭有美愛用彩妝TOP5。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 摩登精華唇膏 限量版，#ROUGE ULTIME，1,200元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

鄭有美, 南韓, 女星, 愛用, 彩妝
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚

最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚 減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃 安心亞暴瘦獨門心得公開！中餐吃五穀米、運動完必做「一件事」 陷入愛情就「看不清渣男」的4星座女！天秤不注意細節、雙子太信任 網友狂推的「卸妝油、霜」5選！不怕冒粉刺、痘痘　還能感受「臉在呼吸」 51歲蕭薔扮「壞女孩」登封　煙燻妝＋翹二郎腿耍狠回春 五花肉造型周邊吃貨必收　油花OK蹦怪可愛、大塊生肉比男友好抱

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面