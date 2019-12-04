星．上妝／「男神收割機」鄭有美公開愛用彩妝TOP5　

▲36歲的鄭有美，私下偏好輕柔妝容。（圖／翻攝自IG/jungyumidaily、_jungyumi，以下同）



記者曾怡嘉 / 綜合報導

演活電影《82年生的金智英》的鄭有美，有「男神收割機」之稱的她完全看不出實際年齡，細看近乎零瑕疵的皮膚，搭配自然透出的光澤，日前她在個人IG分享她私下愛用的美妝品TOP5，從底妝到唇彩，一起來瞧瞧。

看不出實際年紀，這功勞絕對來自薄透卻有著遮瑕力的粉底，她會用粉撲多次疊出自然透亮光澤，就不怕厚重或是有妝感。私下愛用是Laura Mercier的煥顏粉露，超強的保濕力，無論上妝多久，都好像剛出門時的光亮。

想要減齡，除了底妝要清透，眼影和頰彩都要溫柔才行，她最喜歡暖膚杏桃色的眼影和頰彩，輕輕一刷就能呈現有氣質的知性樣貌，乾淨有神的眼妝是他的註冊商標。

為了要增加妝容透明感，她最後一步會刷上Laura Mercier的煥顏透明蜜粉，不僅能一掃油光，更能維持一整天清透妝容。粉質超細緻，不會改變原本底妝的膚色卻又能常效持妝，絕對要入手！





她彩妝的重點放在唇色，私下喜愛潤澤奶霜質地的霧面唇膏，像是溫柔顯白的奶茶色、或是豔紅色都能輕鬆駕馭，她尤其喜歡添加藍色調性的紅，可以讓膚色更顯白，立刻亮兩個色階。

▲LAURA MERCIER 煥顏粉露，#CREME，30ml，1,900元。

▲LAURA MERCIER 霓彩眼影，#GINGER，1,000元。

▲LAURA MERCIER 輕肌漂染頰彩，#GINGER，1,200元。

▲LAURA MERCIER 煥顏透明蜜粉，29g，1,500元。

▲LAURA MERCIER 摩登精華唇膏 限量版，#ROUGE ULTIME，1,200元。

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