美第一夫人18萬亮黃斗篷上身　見英女王搶風頭

▲瑪蓮妮亞（右）隨老公川普到倫敦參加NATO年度高峰會，時尚穿搭再度成為焦點。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

北大西洋公約組織（NATO）29個成員國領袖，昨起連兩天在英國倫敦參加年度高峰會，英國女王伊莉莎白二世親自在白金漢宮接待各國領袖，49歲的美國第一夫人瑪蓮妮亞（Melania Trump）毫無意外，靠貴婦風穿搭成為場內最亮眼的「嬌」點，身穿要價約18萬元的Valentino檸檬黃色斗篷，超級吸睛。

▲瑪蓮妮亞（右）與英國女王伊莉莎白二世會面，穿亮黃色的Valentino斗篷非常搶眼。（圖／路透社）

瑪蓮妮亞的Valentino斗篷下，透出九重葛紫粉色的絲質洋裝，是她的御用設計師Hervé Pierre量身打造的款式，搭配相同色系的Christian Louboutin高跟鞋，大膽挑戰鮮豔色彩的撞色穿搭。時尚圈推測她選擇亮黃色的斗篷，是為了向喜愛明亮色系的英國女王伊莉莎白二世致敬。

▲瑪蓮妮亞抵達英國時穿大紅色Calvin Klein大衣，被媒體形容「點亮了黑夜」。（圖／路透社）

除了黃色斗篷裝引發討論，前一晚瑪蓮妮亞抵達英國，下機時身穿大紅色Calvin Klein大衣，同樣氣勢十足，她被媒體形容「點亮了黑夜」。