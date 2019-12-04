fb ig video ETtoday search mobile

美第一夫人18萬亮黃斗篷上身　見英女王搶風頭

> >

▲▼ 美國第一夫人 瑪蓮妮亞（Melania Trump） 。（圖／路透社）

瑪蓮妮亞（右）隨老公川普到倫敦參加NATO年度高峰會，時尚穿搭再度成為焦點。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

北大西洋公約組織（NATO）29個成員國領袖，昨起連兩天在英國倫敦參加年度高峰會，英國女王伊莉莎白二世親自在白金漢宮接待各國領袖，49歲的美國第一夫人瑪蓮妮亞（Melania Trump）毫無意外，靠貴婦風穿搭成為場內最亮眼的「嬌」點，身穿要價約18萬元的Valentino檸檬黃色斗篷，超級吸睛。

▲▼ 美國第一夫人 瑪蓮妮亞（Melania Trump） 。（圖／路透社）

▲瑪蓮妮亞（右）與英國女王伊莉莎白二世會面，穿亮黃色的Valentino斗篷非常搶眼。（圖／路透社）

瑪蓮妮亞的Valentino斗篷下，透出九重葛紫粉色的絲質洋裝，是她的御用設計師Hervé Pierre量身打造的款式，搭配相同色系的Christian Louboutin高跟鞋，大膽挑戰鮮豔色彩的撞色穿搭。時尚圈推測她選擇亮黃色的斗篷，是為了向喜愛明亮色系的英國女王伊莉莎白二世致敬。

▲▼ 美國第一夫人 瑪蓮妮亞（Melania Trump） 。（圖／路透社）

▲瑪蓮妮亞抵達英國時穿大紅色Calvin Klein大衣，被媒體形容「點亮了黑夜」。（圖／路透社）

除了黃色斗篷裝引發討論，前一晚瑪蓮妮亞抵達英國，下機時身穿大紅色Calvin Klein大衣，同樣氣勢十足，她被媒體形容「點亮了黑夜」。

關鍵字：

瑪蓮妮亞, Melania Trump, NATO, Valentino
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

Melody穿15萬元的泰迪熊大衣禦寒　關穎、席琳狄翁也有一件

Melody穿15萬元的泰迪熊大衣禦寒　關穎、席琳狄翁也有一件

這支米奇筆要107萬元！　萬寶龍書寫工具致敬華特·迪士尼

這支米奇筆要107萬元！　萬寶龍書寫工具致敬華特·迪士尼

「國民老婆」出門不敢邋遢　吳卓源戴浪琴表裝時尚

「國民老婆」出門不敢邋遢　吳卓源戴浪琴表裝時尚

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款 楊一展沒變心　愛賽車錶始終如一 蛯原友里金裝配Boucheron紅珠寶　看不出40歲了！ 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚 星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯 乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面