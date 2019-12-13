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12星座「命定眼彩盤」，擦對就能招桃花　直性子牡羊的幸運色是西瓜紅

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▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

星座能看出一個人的性格，而妝容能呈現女孩每天的心情，你的星座命定色是什麼？《Colorpop》通通幫你找出來 ~ 《Colorpop》推出12星座對應眼彩盤，快來找出妳的幸運招桃妝！穿衣看心情，妝容也要看運勢 ~ 總是招不到好人緣好桃花的妳，仔細想想是不是自己的妝容色彩選錯了呢？《Colorpop》抓出女孩們的星座性格幫妳配出妳的專屬命定色！原來火爆直性子牡羊的幸運色是西瓜紅！

牡羊座：Main Squeeze

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

好奇心強的牡羊座，是具領導力的行動派，性格有點火爆卻又掩蓋不住內心的情緒。每天朝氣勃勃，個性坦白直率，又愛冒險，最適合像火一般的西瓜紅色調的Main Squeeze，展現牡羊們熱情又爽朗迷人樣貌。

獅子座：Uh huh honey

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

屬於火象星座的獅子座，總是給人大姐頭的風範。個性直率、面對事情敢衝有骨氣，正向的處世態度總是給予身旁的人滿滿的正能量，最適合充滿陽光朝氣的檸檬鮮黃色調的Uh huh honey，歡樂而自信滿滿。

射手座：Orange you glad

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

屬於火象星座的射手座，崇尚自由，喜歡無拘無束的生活大家都知道。而天生樂觀、開朗的射手，總是能為身邊的人帶來快樂，雖然在感情上總是難以輕易定下來，但想要找到射手的MR.RIGH不如試試鮮橙色調的Orange you glad，讓妳的快樂因子用妝容帶給身旁的人，也能輕鬆收服男孩心喔～

天秤座：Sol

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

天秤座體貼溫柔，樂於付出不求回報，但對於是非對錯總是拿不定主意。喜厭分明的你，追求生活上的平衡，對於感情也只求和平安穩，最適合擁有太陽光澤的暖色調的Sol，輕輕抹上眼皮，約會用它畫上夕陽妝，讓心上人也能藉由妝容感受到你像風一樣的溫柔氣息。

水瓶座：Mar

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

很多人都說水瓶座是理想主義的化身，她善於觀察別人，並富有同理心，是一個很好的聆聽者。時而感性，時而理性，雖然擁有包容力甚至情緒也來的快去得快，最適合海洋色調的Mar，溫柔大地色中襯托一點亮眼藍色，彷彿訴說水瓶的敏感的背後的豁達心境。

摩羯座：Just my luck

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

摩羯座總是追求認真努力地過日子，處事堅毅不屈，勇於嘗試新事物，但有時卻又會被自己內心的堅持所綑綁，但儂編覺得個性謹慎的魔羯，想要在年底前招到一朵好桃花，最適合來點清新翠綠色調的Just my luck，為你緊繃的死腦筋潤滑一下！

巨蟹座：Strawberry shake

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

超可愛的草莓玫瑰色眼彩，就像巨蟹座細膩而敏感的心思，較情緒化卻又喜愛沉醉於幻想當中，而總是渴望得到保護和安慰的巨蟹，最適合帶點淡淡嫩紅色調的Strawberry shake，釋放你溫暖又賢慧的潛在魅力。

天蠍座：Ooh la la

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

同樣身為天蠍座的儂編，面對感情我們愛恨分明，強烈個性總是給人高深莫測的感覺，甚至有時還會因為高冷的氣場讓身旁的男孩們自動退下不敢親近～向來追求熾烈的愛情的天蠍們，這回不如將神秘魅力寫上妝容，亮麗桃紅色調的Ooh la la，讓你性感中又增添一點活潑可愛。

處女座：Proceed with caution

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

處女座是完美主義的化身，凡事追求完美，做事一絲不茍，喜歡學習不同事物，亦忠於愛情，總是能夠給予別人高度可靠感，最適合腳踏實地的大地色調Proceed with caution，自然的深邃裸色中帶一點飽和亮黃，讓男孩們感受到處女們內心的叛逆壞女孩。

雙子座：It's my pleasure

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

迷人的紫藍色，就像清楚描繪出雙子座聰明又才華洋溢的迷人樣貌，雙子主動、活潑，擅於社交，同時心思敏銳有時內心還會有很多複雜的小劇場，最適合神秘深紫色調的It's my pleasure，只要配上裸裸粉色唇彩，就能展現你浪漫又多情的風韻。

雙魚座：Blue moon

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

雙魚座女孩總是喜歡憑感覺行事，豐富的想像力，讓他們每天都在心中上演一場羅曼史，重視愛情，嚮往浪漫的生活的雙魚，同時也多愁善感，最適合沉靜的星空藍色調Blue moon，將妳的憂愁化作力量，眨眼的瞬間就像你內心的童話般閃閃動人。

金牛座：Brown Sugar

▲▼ 12星座命定色「眼影盤」！Colorpop教你選出自己的好運色，擦上桃花馬上來。（圖／Bella儂儂提供）

許多人都說金牛座是標準懶女人，但感性與理性並重的你們，其實只是不喜歡追求潮流，人云亦云罷了～總是安於舒適圈，沉穩且精打細算，怕麻煩的金牛最適合最平實雅致的裸啡色調Brown Sugar，層層堆疊上眼皮，給人一種平和又可靠的視覺感受。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／colorpop

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

12星座, Colorpop, 眼影盤, 命定色, 桃花, 星座, 運勢
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