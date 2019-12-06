百萬少女戀愛了～閱讀中的帥哥在IG開撩！單手拿書秀肌肉Man味爆表

究竟男生做什麼動作最撩人，很多人常說是繫領帶，或是用力時手上的青筋，但你絕對沒想到，其實迷倒眾多少女的動作，竟然是「看書」！什麼？你沒聽錯就是看書！而且這看似平凡無奇，但卻讓人內心「波濤洶湧」的動作，竟然還能擁有專屬IG帳號@hotdudesreading！誇張的是還有破百萬的追蹤者，下次搭捷運時，不妨好好觀察一下四周有沒有人「正在閱讀」好了。



這動作有根據？

看書這動作可說是「力與美」的象徵，該怎麼說呢～「力」就是拿書的時候，手出力肌肉與青筋浮現，那種男性的表態象徵（阿斯～）！另外坐姿與站姿都要端正，才會顯得身形線條好看！至於「美」呢，就是閱讀本身就是一種，含有文學素養的行為，自然而然散發出氣質的氣息！好啦！只能說書本將會是你最時尚、最瞎趴的單品配件了！儂編在這就不明說了～





坐式閱讀法

來囉！各位請看看上圖，儂編為各位精選出幾款「如何坐著看書」的姿勢！首先腳要如何放也很重要！「腳開開」這是在暗示我什麼嗎（羞）最man的坐姿這種最把持不住。「翹著二郎腿」腿就是我的書桌，這類型的霸氣姿勢也很可以！另外「坐在地板上」這種最接地氣的坐法，讓人有種奔放不做作的樣子，批准你閱讀！





站式閱讀法

我們有坐當然也有站！但要如何站的有型也很重要，「一手拿書」一手插口袋，這種酷酷的姿勢好帥！「搭配身旁物件」也很重要，拉住扶桿腳微微的張開補足抓地力，也能有種Man味呢～若沒有扶桿那就靠牆來招「脊椎失蹤術」，讓身體呈現偏曲線的慵懶感！另外「小三七步」也是你很好的站姿選擇，雅痞的讀書方式令人難以招架！但注意不要過於誇張會有點台味！





肌肉式讀書法

一定有人跟儂編一樣也覺得，男生用力時手部的肌肉線條與冒出的青筋，讓人把持不住！使用「胸肌」來讀書，但要怎麼發力呢？關鍵就是站挺，讓你的大胸肌衝出來！「背肌」也很重要，坐著時將手肘放在膝上，背呈現微彎的姿勢，背肌自然就會擠出來！「二頭肌」的話更不用說，假想你今天看的是一本字典，你的大肌肌自然就會硬起來啦！但切記若你沒有肌肉這段請忽略～





業障式讀書法

我讀書你讀我的肉體，讓你眼睛滿滿的業障！「裸體上街」這招或許在歐美街頭會很適合，但在台灣路上可能會嚇到人，不過沒關係儂編喜歡～在台灣沒有辦法裸體上街閱讀，沒關係～我們可以使用「赤裸on the beach」這招，雖然可能會有點假掰，不過女孩們看有什麼關係！但前提要也是適用於有大肌肌的男孩唷！





TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@hotdudesreading



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