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冬天保濕、漱口還能美白牙齒　椰子油5種神奇用途快學起來

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▲▼ 椰子油能防曬、美白牙齒？5個你不知道的「椰子油」天然保養法現在學起來。（圖／Bella儂儂提供）

現代人講求吃得天然保養也要無添加，人稱「超級食物」的椰子油是許多女性的私房保養好幫手，但你不知道的是，椰子油除了能保濕鎖水，甚至還能防曬、幫牙齒美白！那些妳錯過的5種椰子油神奇用法，儂編一一幫妳解密又解惑！天然保養偏方百百種，然而號稱油界天菜的椰子油，細小的分子，加上富含維他命E，不僅不會堵塞毛孔更是天然保養品的入門首選！快把手邊的椰子油拿出來 ~ 椰子油還能防曬、牙齒美白，用過的網友都說：「一周就超有感！」

防曬抗斑

▲▼ 椰子油能防曬、美白牙齒？5個你不知道的「椰子油」天然保養法現在學起來。（圖／Bella儂儂提供）

很多人去海邊會擦嬰兒油助曬，預防強烈紫外線曬傷皮膚又能曬出完美古銅色 ~ 但妳知道嗎？椰子油也可以拿來防曬！經過研究，椰子油內含SPF4的防曬係數，雖然沒辦法在妳去海邊時有足夠的防曬黑效果，不過平時出外逛街時在肌膚擦上薄薄一層，可以阻隔肌膚受紫外線的傷害，預防長曬斑還是很有幫助的喔！

美白牙齒

▲▼ 椰子油能防曬、美白牙齒？5個你不知道的「椰子油」天然保養法現在學起來。（圖／Bella儂儂提供）

儂編沒有騙妳，椰子油真的可以美白牙齒，讓口齒更清新，不過不是拿油抹在牙齒上，而是用椰子油漱口！椰子油內富含豐富的月桂酸，不僅有效防止口腔細菌增生還能將口腔中的毒素一併帶走，此外用油漱口比水更能滲透到齒縫的每個角落，因此能達到清潔美白的功效，就連牙醫都拍胸口認證，油漱法確實有療效 ~ 在用法上，建議一天至少在早餐餐前油漱一次，漱口時保持空腹狀態，一次漱15-20分鐘，讓油充分佈滿在口腔中在吐掉，用過的網友都說，不只口氣更清新，牙齒還明顯白三階。

卸妝，不同膚質還能這樣調

▲▼ 椰子油能防曬、美白牙齒？5個你不知道的「椰子油」天然保養法現在學起來。（圖／Bella儂儂提供）

很多人習慣以油類卸妝品來卸妝，但油質分子也是阻塞毛孔造成粉刺的真凶，讓女孩們又愛又恨。然而椰子成分天然分子細，作為卸妝用不只質地細緻洗起來清爽不黏膩，更能深層清潔帶走臉上殘妝，在用法上乾性及一般肌膚，可將牛奶、兩茶匙的杏仁粉以及適量的椰子油調和成糊狀，慢慢在臉上畫圈，於10-15分鐘後用溫毛巾輕柔擦拭乾淨後再以冷水洗臉；至於油性肌可以將麥片和椰子油混合，酌量加幾滴檸檬汁，塗於臉部並以溫毛巾敷15-20分鐘後取下，而後在用溫和的洗臉產品配合溫水洗淨臉部，就能達到很好的功效喔 ~

保濕抗老

▲▼ 椰子油能防曬、美白牙齒？5個你不知道的「椰子油」天然保養法現在學起來。（圖／Bella儂儂提供）

椰子油的超強保濕是媽媽姊姊們公認的私房保養神助手，冬天乾癢、脫皮只要滴幾滴在手心搓熱全臉按摩塗抹，細緻的分子就能快速滲透肌膚達到滋潤鎖水的功效，此外根據國外《Natural Living Ideas》的報導，椰子油細小的油分子不僅能快速滲透，成分中富含豐富的維他命E，直接塗抹於肌膚上使用時甚至能幫助肌膚抗老、抗氧化呢！

曬後舒緩

▲▼ 椰子油能防曬、美白牙齒？5個你不知道的「椰子油」天然保養法現在學起來。（圖／Bella儂儂提供）

夏天最怕曬傷又曬黑，曬後脫皮紅腫更是夏日的一大夢魘，曬後急救除了一般人熟知的蘆薈舒緩法，其實椰子油對於曬後的鎮靜、緩解肌膚脹熱感也有相當的效果，夏日頂著一天的艷陽，到了晚上沐浴後，不妨薄薄塗抹在身上，讓椰子油緊密貼合皮膚，妳會發現不僅去除了皮膚上的悶熱感，還為曬後的脫水肌膚即時補水！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／PINTEREST

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

保養, 椰子油, 美白, 防曬, 天然
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