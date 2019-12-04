身兼極限運動好手的華裔導演太有才　代言沛納海繼續冒險

▲本屆奧斯卡最佳紀錄片的美籍華裔導演金國威成為沛納海代言人。（圖／Panerai提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品圈與明星、名人合作已是宣傳品牌的必要模式，與運動賽事、極限冒險緊密相扣沛納海（Panerai），邀今年以《赤手登峰》（Free Solo）勇奪本屆奧斯卡最佳紀錄片的美籍華裔導演金國威（Jimmy Chin），出任最新代言人，他戴著沛納海SUBMERSIBLE BMG-TECH™專業潛水金屬玻璃腕錶47毫米款，繼續冒險旅程。

▲金國威是極限運動界的風雲人物。

金國威與老婆Chai Vasarhelyi攜手執導的紀錄片《赤手登峰》，在今年奧斯卡金像獎中勇奪「最佳紀錄片」殊榮，並在艾美獎的各個創意藝術類別中橫掃7項大獎。他不僅是導演，更是世界極限運動中的風雲人物，曾以領隊或成員身分參與數十場舉世矚目的探險之旅，足跡遍佈七大洲，2006年他由珠穆朗瑪峰的峰頂一躍而下，進行速降滑雪，完成少數人能完成的壯舉。

▲金國威（上）戴的沛納海SUBMERSIBLE BMG-TECH™專業潛水金屬玻璃腕錶47毫米款，471,000元。

沛納海與金國威的合作，除了讓錶迷更能深刻理解品牌精神，也以實際做法展現對自家腕錶的信心，宣布創立Pam.Guard數位平台，讓錶主能為腕錶進行網上註冊，在註冊前的兩年內購買的腕錶均可延長保固至8年，與同屬歷峰（Richemont）集團的積家（Jaeger-LeCoultre）、卡地亞（Cartier）、萬國錶（IWC），都成為8年保固的一員。

▲沛納海宣布錶款保固將延長至8年。

▲同屬歷峰集團的IWC啟動「My IWC」計劃，也將保固自2年延長至8年。（圖／IWC提供）