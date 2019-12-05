林聰明沙鍋魚頭、阿美飯店砂鍋鴨免苦排　新光三越春節限量開賣送到家

▲新光三越春節限量開賣嘉義名店林聰明砂鍋魚頭。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

冬天就是要吃鍋補溫暖！新光三越公布2020春節禮品選項，除了一般伴手禮與生鮮蔬果之外，今年還特別開闢地方鍋物專區，收集嘉義林聰明砂鍋魚頭、阿美飯店砂鍋鴨、溪湖阿枝羊肉店等特色鍋物，不用冒寒風去排隊，搶先預購1月就能送到家。

▲阿美飯店砂鍋鴨。

曾登上Netflix《世界小吃》節目的嘉義林聰明砂鍋魚頭，在當地已經是人盡皆知的美食，今年春節再與新光三越合作，推出以挪威鮭魚頭為獨家菜色的砂鍋魚頭禮盒，8小時的豬骨高湯搭配魚頭香氣，毫無冷凍後的餘味，加上大白菜就是一鍋療癒湯品，省去大排長龍步驟在家輕鬆開鍋，售價999元。

▲西湖阿枝羊肉爐。

台南著名的阿美飯店也推出砂鍋鴨，以大骨熬的湯頭為底，加上蒜頭、扁魚蔥酥為香料，充滿南部風味的多層次湯頭，直接家裡開吃，附鋁鍋售價1,250元；溪湖阿枝羊肉店則是彰化60年老店，中藥帶皮羊肉爐清香不膩，羊肉鮮彈且沒有騷味，喝下立刻暖心，售價899元。

▲澳門英記蛋白蛋卷鐵罐禮盒，售價1,199元。

▲高雄魏記心連心蛋捲禮盒，售價630元。

今年春節較往年早，新光三越表示，春節禮品市場整體持平，禮盒價格其實也未有大的波動，消費者對較為獨特、容易嚐鮮的商品更有興趣，今年中秋節「蛋捲」商品因容易存放、客層較廣與價格平實的特色，類別成長近1倍，春節檔期也引進不少特色蛋捲供民眾選擇。

▲桃里庵果樂金之桃紅禮盒，售價3,000元。

▲東京成田羽田機場排名前三伴手禮「PRESS BUTTER SAND 宇治抹茶焦糖奶油夾心餅禮盒」，也限量開賣，售價800元。