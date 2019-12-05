fb ig video ETtoday search mobile

林聰明沙鍋魚頭、阿美飯店砂鍋鴨免苦排　新光三越春節限量開賣送到家

> >

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲新光三越春節限量開賣嘉義名店林聰明砂鍋魚頭。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

冬天就是要吃鍋補溫暖！新光三越公布2020春節禮品選項，除了一般伴手禮與生鮮蔬果之外，今年還特別開闢地方鍋物專區，收集嘉義林聰明砂鍋魚頭、阿美飯店砂鍋鴨、溪湖阿枝羊肉店等特色鍋物，不用冒寒風去排隊，搶先預購1月就能送到家。

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲阿美飯店砂鍋鴨。

曾登上Netflix《世界小吃》節目的嘉義林聰明砂鍋魚頭，在當地已經是人盡皆知的美食，今年春節再與新光三越合作，推出以挪威鮭魚頭為獨家菜色的砂鍋魚頭禮盒，8小時的豬骨高湯搭配魚頭香氣，毫無冷凍後的餘味，加上大白菜就是一鍋療癒湯品，省去大排長龍步驟在家輕鬆開鍋，售價999元。

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲西湖阿枝羊肉爐。

台南著名的阿美飯店也推出砂鍋鴨，以大骨熬的湯頭為底，加上蒜頭、扁魚蔥酥為香料，充滿南部風味的多層次湯頭，直接家裡開吃，附鋁鍋售價1,250元；溪湖阿枝羊肉店則是彰化60年老店，中藥帶皮羊肉爐清香不膩，羊肉鮮彈且沒有騷味，喝下立刻暖心，售價899元。

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲澳門英記蛋白蛋卷鐵罐禮盒，售價1,199元。

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲高雄魏記心連心蛋捲禮盒，售價630元。

今年春節較往年早，新光三越表示，春節禮品市場整體持平，禮盒價格其實也未有大的波動，消費者對較為獨特、容易嚐鮮的商品更有興趣，今年中秋節「蛋捲」商品因容易存放、客層較廣與價格平實的特色，類別成長近1倍，春節檔期也引進不少特色蛋捲供民眾選擇。

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲桃里庵果樂金之桃紅禮盒，售價3,000元。

▲新光三越春節禮品。（圖／新光三越提供）

▲東京成田羽田機場排名前三伴手禮「PRESS BUTTER SAND 宇治抹茶焦糖奶油夾心餅禮盒」，也限量開賣，售價800元。

關鍵字：

林聰明, 砂鍋魚頭, 新光三越, 春節, 禮品
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

別被曖昧甜蜜沖昏頭　趁節慶將至，3徵兆看破對方不只你一個

別被曖昧甜蜜沖昏頭　趁節慶將至，3徵兆看破對方不只你一個

生活工場推「黑五購物節」　29吋胖胖行李箱4千元有找

生活工場推「黑五購物節」　29吋胖胖行李箱4千元有找

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學 丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要 天冷易發胖！8招遠離冬季肥　衣服穿暖竟能幫助控制食慾 最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚 乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面