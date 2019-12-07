宅在家真好～韓妞激推的室內擴香超紓壓、可愛植栽好療癒

▲韓國cocodor經典室內擴香瓶200ml，4瓶一組（白麝香、玫瑰香水、四月花香、白茉莉各1）原價1,400元，特價799元。點我購買。

時尚中心／台北報導

家是最讓人輕鬆自在的空間，只要多一些小巧思，就能為生活增添樂趣。為空間增添清新香氣的擴香即是不可或缺的好物，「Her和她」網站的「周末超殺快閃店」精選韓妞激推的cocodor經典室內擴香瓶，推出4瓶一組只要799元的限時搶購超優惠，讓講究生活品味的妳，一踏入家門就有令人愉悅的香氛迎接妳；而室內空間別忘了點綴可愛的小植栽，看著小植物每天細微的變化，不僅紓壓，也有成就感。

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▲韓國cocodor經典室內擴香瓶200ml，4瓶一組（白麝香、玫瑰香水、四月花香、白茉莉各1）原價1,400元，特價799元`

韓國cocodor經典室內擴香瓶的白麝香、玫瑰香水、四月花香、白茉莉等4款，清新味道透過擴香枝散發出淡淡的香氣，讓人宅在家裡也身心舒暢。使用擴香的好處是能控制香氣的濃度，想讓香味濃一些，可以每天倒轉擴香枝，若想維持淡而清雅的香氣，每周倒轉一次即可。

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▲Light+Bio Interior Garden花現生活小植栽月見花，原價399元，特價285元。點我購買。

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▲Light+Bio Cultivation Table栽培罐迷你向日葵，原價299元，特價195元。點我購買。

隱形的香氛氣味增添生活樂趣，小植栽則是室內畫龍點睛的具體裝飾，Light+Bio小植栽在家就能創造屬於自己的一隅小綠地，看著植物每日的變化好療癒，包括Interior Garden花現生活小植栽月見花、Cultivation Table栽培罐迷你向日葵、Cute plant陶瓷植栽愛心款、Yummy 鮮採蛋植栽，搭配可愛造型的花器，更吸睛了。

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▲Light+Bio Cute plant陶瓷植栽愛心款，原價410元，特價345元。點我購買。

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▲Light+Bio Yummy 鮮採蛋植栽，原價410元，特價345元。點我購買。