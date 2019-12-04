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酒鬼們衝！CLUB MONACO變「紅棗威士忌」東區必喝只賣17天

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▲金普頓大安酒店打造CLUB MONACO 專屬調酒，路過東區都能微醺一下。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）在人來人往的東區街頭，以寧靜世外桃源感受聞名，現在又多了一樣理由能走進這建築美學之地，品牌與加拿大服飾CLUB MONACO聯手打造專屬調酒，普羅大眾也能來微醺一下，酒鬼們千萬別錯過。

▲Club Monaco X Kimpton 。（圖／品牌提供）

▲金普頓大安酒店建築採用東方禪意設計，與CLUB MONACO服飾相得益彰。（圖／品牌提供）

金普頓大安酒店請來華人設計師Neri & Hu親自操刀，東方禪意揉合西方摩登感，與其說酒店，卻更有設計師棲息地之姿，在熙攘人往的東區街頭，詮釋復古與白瓷的層疊美學。

▲Club Monaco X Kimpton 。（圖／品牌提供）

▲期間限定調酒特地加入台灣元素的紅棗，即日起至12月19日提供，NT$450。（圖／品牌提供）

而今不僅為了遊客短住，品牌與加拿大服飾CLUB MONACO首次打造期間限定威士忌調酒，靈感取自「假日系列」服飾，酒款有泥煤味（沼澤在形成過程中的產物），不過考量一般民眾對於煙燻口感的抗拒，特地在該款調酒中加入了象徵台灣元素的紅棗，也恰好呼應金普頓大安酒店的東方味設計風格，入口之後沒有以往泥煤的瀝青焦油感，更加順滑好接受，即日起至12月19日都能品味限定調酒。

▲Club Monaco X Kimpton 。（圖／品牌提供）

▲Club Monaco X Kimpton 。（圖／品牌提供）

▲CLUB MONACO 假日節慶系列以穆拉諾為靈感，（依序） 寶石紅毛衣NT$19,900； 織紋披肩圖紋毛衣 NT$ 8,900。（圖／品牌提供）

與此同時，酒店大廳也直接陳列了CLUB MONACO冬季服飾，本次假日節慶系列以義大利威尼斯玻璃之島穆拉諾（Murano）為發想，穆拉諾又以製造色彩繽紛的玻璃製品聞名，所以服飾中融匯了不同顏色的特殊圖紋，注入保暖的編織手法，打造毛衣單品，而帶有佳節意義的寶石紅也作為「亞洲限定色」販售，別具收藏意義。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

金普頓大安酒店, CLUB MONACO , 調酒, Kimpton Da An Hotel
fashion.net

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