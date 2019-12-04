試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人

▲Vivienne Westwood為台灣量身打造海軍藍色Mini Yasmine，全台限量15個搶先開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

英國設計師品牌Vivienne Westwood 旗下Yasmine 包款已有30多年歷史，而今為了在2019年畫下完美句點，品牌特地為台灣量身打造海軍藍色Mini Yasmine，全台限量15只，不過價格卻非常親民，一萬塊有找，《ET FASHION》現在開箱給你看。

▲經典 Yasmine 包款自1987年問世，已有32年歷史。（圖／品牌提供）

Mini Yasmine 包款是經典 Yasmine 包款的復刻版，出自80年代的設計師 Yasmine Eslami 所命名，之後更成為秀上常見款，在1987/88AW 與1993/94 AW 先後都能看到它的身影，也奠定品牌經典包款地位。

▲台灣限定款Mini Yasmine之所以是海軍藍色，是因為四面環海的美麗屬性，藝人鬼鬼吳映潔、謝欣穎搶先背，NT$9,900。（圖／品牌提供）

為了慶祝 Yasmine 包的誕生，此次Mini Yasmine根據各個國家的風情特色為靈感，從色彩光譜中選定對應的色票，並在該地區發表限定色版本。為何以海軍藍詮釋台灣款？其實是因為台灣四面環海的特性，讓龐克教母Vivienne Westwood一眼就認定台灣屬於美麗的藍色，設計理念暗藏對台灣的熱愛，藝人鬼鬼吳映潔、謝欣穎也已經搶先背上示範。

▲超小SIZE內裡藏著草寫土星圖案以及歐盟認證的環保純素皮革「VEGAN」字樣。（圖／記者鮑璿安攝）

迎合小包當道的潮流，Mini Yasmine 包款線條輪廓相當簡約，大小如同馬克杯，時髦方便攜帶的同時，也蘊藏了環保理念，貫徹Vivienne Westwood一如既往的永續經營風格，包包皮革的選擇上使用了「純素」，經過一連串萃取、加工、壓制而成，上手感受相當輕盈服帖。

此外在開箱的同時，就能發現包包內袋藏了草寫的「VEGAN」字樣，經過歐盟認證的特殊材質，搭配內裡滿版的土星圖案，打造品牌獨有的潮流魅力。目前專為台灣打造的海軍藍Mini Yasmine全台限量15顆，將於12月19日正式開賣，勢必成為下一個發燒單品。

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