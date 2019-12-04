fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人

> >

▲Vivienne Westwood為台灣量身打造海軍藍色Mini Yasmine，全台限量15個搶先開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

英國設計師品牌Vivienne Westwood 旗下Yasmine 包款已有30多年歷史，而今為了在2019年畫下完美句點，品牌特地為台灣量身打造海軍藍色Mini Yasmine，全台限量15只，不過價格卻非常親民，一萬塊有找，《ET FASHION》現在開箱給你看。

▲Vivienne Westwood 。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood 。（圖／品牌提供）

▲經典 Yasmine 包款自1987年問世，已有32年歷史。（圖／品牌提供）

Mini Yasmine 包款是經典 Yasmine 包款的復刻版，出自80年代的設計師 Yasmine Eslami 所命名，之後更成為秀上常見款，在1987/88AW 與1993/94 AW 先後都能看到它的身影，也奠定品牌經典包款地位。

▲Vivienne Westwood 。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood 。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood 。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood 。（圖／品牌提供）

▲台灣限定款Mini Yasmine之所以是海軍藍色，是因為四面環海的美麗屬性，藝人鬼鬼吳映潔、謝欣穎搶先背，NT$9,900。（圖／品牌提供）

為了慶祝 Yasmine 包的誕生，此次Mini Yasmine根據各個國家的風情特色為靈感，從色彩光譜中選定對應的色票，並在該地區發表限定色版本。為何以海軍藍詮釋台灣款？其實是因為台灣四面環海的特性，讓龐克教母Vivienne Westwood一眼就認定台灣屬於美麗的藍色，設計理念暗藏對台灣的熱愛，藝人鬼鬼吳映潔、謝欣穎也已經搶先背上示範。

▲Vivienne Westwood。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Vivienne Westwood。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Vivienne Westwood。（圖／記者鮑璿安攝）

▲超小SIZE內裡藏著草寫土星圖案以及歐盟認證的環保純素皮革「VEGAN」字樣。（圖／記者鮑璿安攝）

迎合小包當道的潮流，Mini Yasmine 包款線條輪廓相當簡約，大小如同馬克杯，時髦方便攜帶的同時，也蘊藏了環保理念，貫徹Vivienne Westwood一如既往的永續經營風格，包包皮革的選擇上使用了「純素」，經過一連串萃取、加工、壓制而成，上手感受相當輕盈服帖。

此外在開箱的同時，就能發現包包內袋藏了草寫的「VEGAN」字樣，經過歐盟認證的特殊材質，搭配內裡滿版的土星圖案，打造品牌獨有的潮流魅力。目前專為台灣打造的海軍藍Mini Yasmine全台限量15顆，將於12月19日正式開賣，勢必成為下一個發燒單品。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Vivienne Westwood, 龐克教母, 台灣限定, 包包, 限量, 開箱Mini Yasmine
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚

最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚

減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃

減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃

試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人 DIOR 2020早秋男裝潮爆！大咖出手畫圖騰　王俊凱全身都是字 心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學 身兼極限運動好手的華裔導演太有才　代言沛納海繼續冒險 乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚 小心5大頭髮保養迷思，讓髮質越來越差！浴室吹乾也中招 安心亞暴瘦獨門心得公開！中餐吃五穀米、運動完必做「一件事」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面