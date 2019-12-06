寒冬必備暖暖包，超過9成的人都用錯！多搓幾下不會更熱

▲暖暖包是許多人冬天裡必備的保暖小物，但有高達9成的人都用錯。（圖／翻攝IG@stylenanda_korea、@chuu_official，以下同）

編輯／Amanda

寒流來襲，氣溫直直落，除了換上大衣、厚毛衣抵禦寒風，很多人都會隨身攜帶暖暖包，這個看似跟我們很熟悉的保暖小物，你真的會用嗎？根據調查，有超過90%的人暖暖包使用方式都錯了，像是最常見的就是一拿起暖暖包就死命搓，但其實暖暖包可不會越搓越熱，還有暖暖包該貼哪裡才最保暖？快來了解一下。

暖暖包越搓越熱？



應該很多人都有這個習慣，一打開暖暖包就開始死命的搓揉，認為這樣會讓暖暖包熱得比較快，但其實暖暖包從打開包裝、接觸到空氣的瞬間就在開始自然發熱了，只有非黏貼式的暖暖包打開後需要稍微搖晃幾下，幫助發熱，但也不要過度搓揉，會使暖暖包內的鐵粉分布不均，反而可能減低熱度。





室外選黏貼式，室內選非貼式



市面上的暖暖包不斷進化，有一般手持式、黏貼式、迷你款，甚至有鞋墊式暖暖包，這麼多款式中大致可分為黏貼式和非貼式兩種，如果沒有長時間待在室外，可選擇非貼式暖暖包，可自由溫暖所需之處；若是長時間在室外活動或在氣溫非常低的地方，則可選擇黏貼式，直接貼在幾個固定位置，幫助身體發熱，進而達到保暖的效果。

貼式暖暖包不要直接碰到肌膚



雖然黏貼式暖暖包的平均溫度有53度，又長時間固定於一點，若使用不當會有燙傷的風險。在黏貼時，不要直接接觸肌膚，至少要隔著一至兩層的衣物，且要貼在衣物的內層，可幫助提高衣服間空氣的溫度，更能達到保暖的效果。

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貼對位置保暖效果更好



雖然暖暖包隨便貼哪裡都有溫暖感，但是貼對位置，更能有效達到保暖效果！中醫推薦貼在以下3個穴位能改善手腳冰冷：一是貼在肚臍下方3寸約四指位置的關元穴，能讓身體快速暖起來；二是肚臍正後方，往左約兩指寬的腎俞穴，可以改善下肢需冷汗腰痛；最後則是脖子後方，頭往下後頸突起的大椎穴，這裡是最能感覺到發熱效果之處。

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