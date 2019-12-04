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DIOR 2020早秋男裝潮爆！大咖出手畫圖騰　王俊凱全身都是字

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▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2020早秋男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN在邁阿密舉辦2020早秋秀。（圖／品牌提供，以下同） 

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR MEN在邁阿密發表2020早秋系列，男裝創意總監Kim Jones出手果然同時籠絡了時尚精品與街頭潮流的信徒們，他從Dior先生過去的經典取材，再找來街頭品牌Stussy的創辦人Shawn Stussy合作，還限量復刻了Air Jordan I球鞋，讓人想收藏的慾望不停往上飆，不少明星到場支持，大陸男星王俊凱穿著一身DIOR字樣圖案的服裝現身。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／翻攝mrkimjones IG）

▲哥倫比亞歌手Maluma與Kim Jones。（圖／翻攝mrkimjones IG）

▲DIOR 2020早秋男裝。（圖／品牌提供）
▲DIOR男裝飾品設計師Yoon Ahn（左起）與此次聯名的藝術家Shawn Stussy。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲大陸男星王俊凱受邀前往看秀。

2020早秋大秀從穿著鮮豔色彩的毛衣搭配白色短褲登場，模特兒將大包包一手抱起，腳上踩的是聯名的復刻版Air Jordan I球鞋，毛衣上織著不同字體的Dior，構想出自藝術家Shawn Stussy，系列中許多印花也同樣由他操刀。DIOR男裝與藝術家Shawn Stussy合作，話題早早被炒熱，因為Shawn Stussy是Stussy的創辦人，即便他早已退出品牌，仍是舉足輕重的角色。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

 ▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供） ▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供） ▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

1947年Dior先生用青春、活力打造出新風貌，讓二戰後的蕭條、時尚圈的保守觀念都被打破，Kim Jones從同樣的精神著墨，熱帶羊毛夾克頗有New Look中Bar Jacket的餘韻。

既然在邁阿密辦秀，熱鬧歡愉的氣氛少不了，除了鮮豔色彩、蟒蛇紋，花朵更是貫穿系列的元素，裝飾在帽子、領片，成為毛衣的織花等等，為男士們帶來不同於酷帥的輕鬆活潑感，Oblique斜紋依然風騷，有大有小，在服裝、配件上都見得到。帽飾設計師Stephen Jones 打造的法式貝雷帽、漁夫帽，讓整體輪廓更完整有故事。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供） ▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

距離Kim Jones掌舵DIOR MEN後首度發表的2019春夏系列系列正好1年，忍不住想回頭看看這1年來的點滴，Kim Jones擅長在創意與商業之間取得平衡，明白奢侈品牌要拋開包袱找到新局，除了他本身的功力，一次次與藝術結合，製造話題也激發出新意。

你一定記得的是2019春夏的KAWS，接著有Hajime Sorayama（空山基）、Raymond Pettibon的聯手，就算不認識這些藝術家，也會被充滿新鮮感的作品吸引，Kim Jones確實成功地把DIOR男裝往前推進，半透明高筒球鞋成為爆款，重新詮釋馬鞍包等等，把原本與精品老牌離得遠遠的年輕一代納入了粉絲俱樂部。

Kim Jones辦秀總有大批好友到場支持，包括貝克漢（David Beckham）、凱特摩絲（Kate Moss）、莉莉艾倫（Lily Allen）等人都是嘉賓，大陸男星王俊凱、韓國歌手朴載範（Jay Park）、Gray也到場，讓邁阿密星光閃閃，台上台下都很有看頭。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）

▲貝克漢（上起）、莉莉艾倫、凱特摩絲都是嘉賓。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）
▲韓國饒舌歌手Gray（左）與朴載範。

▲DIOR MEN 2020早秋。（圖／品牌提供）
▲不露臉的鄉村歌手Orville Peck向來以流蘇遮面，出席看秀自然用的是DIOR流蘇。

▲DIOR 2020早秋男裝。（圖／品牌提供）

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