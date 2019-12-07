秋冬換季「皮在癢」？美容達人教3大美肌保養守則　連敏感肌也適用

▲秋冬換季氣候變化劇烈，不僅敏感肌，連一般性肌膚也容易出現狀況。（圖／翻攝@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導

最近氣溫突然急遽下降，你的肌膚是不是也無法適應，開始「皮在癢」了呢？變化劇烈的天氣也容易讓敏感體質或抵抗力較弱的人出現身體不適症狀，屈臣氏美容顧問與專業藥師特別分享「3重4得」換季保養決勝關鍵，只要好好注意這3大美肌保養和4個保健養身秘訣，秋冬換季之際也能輕鬆養好美肌並保持身體健康。

1.「重」預防



保養平時要好好做，顧好肌底，肌膚狀態穩定就不容易出問題，皮膚科醫師也建議「肌膚保養就和健康一樣，預防勝於治療」可別等到肌膚出現乾癢與皮屑症狀才開始保養！尤其肌膚較易敏弱的人，平日就可使用針對敏感肌設計的保濕產品，舒緩並滋潤敏感肌膚，避免肌膚因氣溫變化大，無法快速適應而造成油水失衡。

▲保濕是保養的第一步，除了選對保養品，擦的時間也很重要。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



2.「重」保濕



保濕是保養的第一步，除了要有好的保濕品幫忙，擦的時間也有玄機，沐浴後是肌膚含水量最高的時候，把握這個好時機，在洗完澡後立刻擦上保濕產品，就可把水分緊緊鎖在肌膚裡。另外，天氣寒冷時總會讓人不知不覺中水溫越調越高，要注意洗臉、洗澡時須避免水溫太高，以免熱水帶走天然皮脂膜而出現乾癢、緊繃等不適！

3.「重」溫和



換季時，肌膚本就比較脆弱敏感，請留意降低敏感來源，選用溫和的產品更是重要！這時候除了應避免化學性的去角質產品、具美白效果的酸類產品等，建議使用低敏親膚配方的保養修護品，能溫和幫助舒緩肌膚不適，同時也較不刺激敏弱肌膚。

▲氣候變化大時，更要注意飲食均衡，攝取足夠營養幫助增加抵抗力。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）



5.日常飲食「得」均衡



建議平時多吃新鮮蔬菜水果，攝取足夠的維生素、增強體內抵抗力。除了透過日常飲食獲得營養，也可適時攝取一些營養補充品，儲備身體保護力，尤其天氣寒冷時女生容易感到手腳冰冷，可利用如四物飲或含鐵補充錠等豐富鐵質的補充品，幫助調節滋補。

6.身理心理「得」紓壓



不論是身體疲勞或心理壓力的累積都容易「積勞成疾」，不僅會影響健康，也會影響肌膚的生理時鐘和自我修復力。透過適當運動、充分休息不熬夜和適時放鬆紓解壓力，讓身體和肌膚回到平衡狀態，有助緩解過敏症狀。

▲維持居家環境的清潔，能降低引起過敏的機會。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



7.居家環境「得」良好



保持環境良好採光及通風，將濕度控制在50-60度之間，定期清洗寢具並烘乾，能降低外在環境引起的過敏來源。

8.細菌病毒「得」隔離



細菌病毒無所不在，平日養成勤洗手的衛生習慣，出門在外不方便洗手時，也可隨身攜帶手部清潔液；出入公共場合也建議配戴口罩，不僅防冷風、保護氣管，還能避免直接暴露在細菌下，加強外在防護屏障。

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