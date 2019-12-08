PradaＸAdidas 聯名多讓潮人興奮？4個線索帶你預測這次聯名系列

Prada for adidas首次聯名限量聯名系列終於登場了！Prada以於1969年推出的 adidas Originals 鞋款 Superstar 運動鞋為原型，向adidas致敬。全新包款Prada for adidas 保齡球包，輪廓與Prada保齡球包以及adidas運動包相呼應，Prada和adidas 探索傳承，攜手敘事出嶄新的運動風格。

包包與鞋款均由Prada於義大利製造，關於本次的合作，是向Superstar系列運動鞋50週年致敬，Prada表示：其無可挑剔的風格標誌，不需重新設計，在過去的50年裡，跨越界限，挑戰定義。Prada for adidas聯名系列限量700組，鞋款和包款均採用獨特的限量編號，2019年12月4日起將以組合形式販售。販售地點於全球19家PRADA專門店，以及prada.com和adidas.com販售，台灣地區則是會在新光三越A9販售。

本次推出的限量組合中，Superstar運動鞋款採用Prada 最稀有珍貴的頭層牛皮（未經磨面的原皮）所製成，鞋頭飾有adidas Originals經典橡膠鞋頭，以人字形紋路橡膠作為鞋底，鞋面上有鋸齒狀三重條紋搭配上Prada logo，及鞋跟的adidas 三葉草徽標。Prada for adidas 保齡球包採用優質的小牛皮所製成，配有可拆卸的尼龍肩背帶，包款上印有Prada和 adidas Originals的雙徽標。

11 月 7 日上午，Prada 在 Instagram 上傳了一則貼文，照片裡有著該品牌的招牌白色購物紙袋，紙袋裡還露出了兩個 Adidas 鞋盒；#Pradaforadidas 這個標籤迅速在網路上燃燒蔓延開來（尤其是關於這兩個品牌可能合作的謠言，在運動鞋迷的線上社群中早已流傳了好一段時間）而且，可以肯定的是，這同時捲起了大家對這次品牌聯名的喜愛與評論。

從「什麼簡介都沒有」的無奈，到愛德華·孟克（Edvard Munch）式的尖叫表情符號，以及非官方暱稱—「Pradidas」的出現，人們普遍感到非常驚訝，甚至有點難以相信這是真的，因此也對此產生了非常高的期望。你可以一腳踩著售價約 500 英鎊（約台幣 2 萬）的義大利高級奢侈品牌，另一腳踩著一雙約 50 英鎊（約台幣 2 千）的千禧世代超級品牌。

那麼，我們該為 Pradidas 感到震驚嗎？「也許」不用吧。以下是 2019 年最受關注的奢侈品牌合作的 4 個線索。

Prada 的 Cloudbust 運動鞋現象 – 如何超越這個成功？

從貝拉·哈蒂德（Bella Hadid）到速可達硬漢A$AP Rocky，每個人都穿著一雙 Cloudbust，這款具有未來感的網眼風格運動鞋，一上市便立刻成為網路上的熱門商品。如此的成功，讓 Hypebeast 在 2018 年初便預測了 Prada 的這一擊，會使巴黎世家 Balenciaga 的 Triple S 在時裝月中脫穎而出，成為人們夢寐以求的街頭風首選。

Cloudbust 可以說是 Prada 第一個真正實行無性別區分的系列；Cloudbust 並沒有完全迷失在 YouTube 無數則開箱影片的迷宮中，我們很快地便能看到，男性運動鞋社群正大量購買女性鞋款，魅力在於那閃耀的糖果色（棉花糖粉紅），這顏色也是 Prada 女士本人的代名詞。最後一句話，我們讓一位男性運動鞋影響者來說：「對我個人而言，粉紅色很美妙，在視覺上很突出；實際上，它造就了這雙鞋。」

別忘了 Adidas 與高級時尚的連結

時尚伸展台設計師長期以來一直是 Adidas 運動鞋最受信賴的合作夥伴，拉夫·西蒙（Raf Simons）帶給我們Adidas 的 Ozweego 鞋款；斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）以她的名字為全套運動服飾命名；肯伊（Kanye）則帶給我們 Yeezy 的 Desert Rat 500，讓所有認為自己已經擁有太多雙運動鞋的人，想給自己再買最後一雙運動鞋的理由。另一個實際情況是，世界上許多最有影響力的設計師們都穿著 Adidas 的鞋子，例如菲比·費洛（Phoebe Philo），她是高級時裝界中的最強代言人。

Prada 女士對運動服飾一點都不陌生

Prada 的 Linea Rossa 系列（高科技 hi-tech 的姊妹系列），其美學是根源於 1990 年代的運動服飾文化，該文化在 2000 年中期消失，直到去年才復活。原先由前 Vetements 的設計師Lotta Volkova 和街頭服飾批發市場的「drop」限時限量銷售所推動的活動，這次的聯名系列並非原系列的延伸，相反地，Prada 想要強調 Linea Rossa 系列「與 Prada 在本質上的連結基礎，並藉此將產業與功能性提升，塑造一個新形態的現代奢華」。

千禧世代「真的」很重要

Prada 一直忙於將注意力集中在利潤豐厚的千禧世代觀眾上（從透過私人旅遊俱樂部，到在許多高調名人的身上亮相，像是席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）、安索·艾格特（Ansel Elgort）、艾拉·巴林斯卡（Ella Balinska）和（Luka Sabbat），而千禧世代也將目光放到了 Prada 上。杜娃·黎波（Dua Lipa）經常被發現穿著 Pegasus 的運動鞋，還有法蘭克海洋（Frank Ocean）在紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala的紅毯造型（尼龍商標風衣），Prada 與擁有自己穿衣風格的世代產生共鳴，而非遵從傳統「晚禮服」或「黑色領帶」的穿衣原則。

※BY TRAVIS HUNG, JULIA HOBBS

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