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彩妝迷筆記起來！TOM FORD高級訂製四格眼盤、雅詩蘭黛耶誕化妝箱送禮必備

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SUQQU 2019英國聖誕限定彩妝

延續2019 SUQQU日本聖誕組合的靈感發想-「來自燭火聖光下的約定」，今年SUQQU英國聖誕將延續燭火概念，推出了精彩、溫暖、不同質地的聖誕限定彩妝。

SUQQU晶采立體8色眼彩盤102 12.4g／NT$3,400

別於以往英國限定的鮮豔色澤，今年英國聖誕限定以蠟燭紅的基調色彩打造出超實用的粉紅、紅色、展現陰影色調的棕色，匯集燭光變化的8色眼彩盤，一次享受霧光、爍光、珠光各式質地的細膩觸感，打造繽紛各樣大人系的暖色調眼彩盤。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

SUQQU 晶采淨妍頰彩#117輝添 NT$2,100

以蠟燭的溫暖反射光線映入雙頰，右側富含珠光的打亮色，增添臉部的亮麗的華美與立體感效果，底妝塗上它更顯肌膚高級質感。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

SUQQU晶采絲柔光唇膏# 101影橙 #102紅絹 3.8g／NT$1,500

首次推出的「#SUQQU晶采絲柔光唇膏」則以子彈造型方便好塗抹，突顯英國限定給人的率性印象，#101影橙，如蠟燭陰影般，帶有稍微暗色調的橙橘，完美吻合冬季色彩。#102紅絹，華美的Ruby rose-紅寶石玫瑰色，展現女人韻味的嬌豔柔美。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏系列

LIP GLORIFIER 共4色2.8g／NT$1,300

2020春夏，肌膚之鑰Clé de Peau Beauté年度最暢銷的唇膏【奢華訂製粉漾潤唇膏】除了最經典的暢銷色「 #櫻花裸粉」，此次共帶來全新三色，包括帶有春天粉嫩氛圍的「#01玫瑰花苞粉」、顏色偏成熟氣質的「#02薄荷莓紅」，以及帶有香甜蜂蜜及柑橘氣息的「#03蜜橙珊瑚」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

成分方面，除了有萃取自「中藥之王」甘草的天然抗粗糙成分，還添加了具滋潤功效的日本山茶花油、能保護肌膚不受紫外線傷害的乳木果油、含高濃度維他命C的玫瑰果油，以及潤膚效果極佳的有機荷荷芭油。三款新色唇膏還特別添加呼應唇色的訂製香氣與潤唇感，每一款都讓人好想收藏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

許瑋甯詮釋CHANEL香奈兒超美的玫瑰木唇彩

歡慶新光三越A4專門店重新開幕，香奈兒上週舉辦了超盛大派對，身為品牌彩妝形象大使許瑋甯擦上了秋冬最美的玫瑰木色調，先使用香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #802打底，再以媲美#140的香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #804暈染，打造出仙氣裸調奶茶唇色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #804／NT$1,280

超美的玫瑰木色調，連安海瑟威Anne Hathaway也在出席活動時，擦上這支神仙美色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #802／NT$1,280

調入蜂蜜感的泰奶色調，這支一擦就有高級感，搭配秋冬的古銅、蜂蜜金色眼妝都很搭。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MAC慵懶蜜糖玩色套裝系列 （2019年12月1號上市）

此系列包含不同色調、冷暖兼具的秋季栗子奶茶色選，透過不浮誇卻又能一秒吸引人的色彩，自然襯托最接近肌膚本質的純粹美。一組組商品搭配著玫瑰香檳的金屬包裝設計，甜美得理所當然，不管是當交換禮物，還是買來自用都很推薦！

玩色套裝/唇彩禮盒組 NT$2,800

整個系列最推這組，價格超好入手，裡面包含三支不同深淺的全新栗子奶茶色調，比起一般的奶茶色多了褐感，所以擦起來立刻展現濃濃秋冬氛圍，三支唇膏搭配了三支同色調唇蜜，不管是霧面、潤澤的妝效都能滿足。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#Care To Share 真人實擦
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#Look Both Ways 真人實擦
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#Dahhlingggg! 真人實擦
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

玩色套裝 / 迷你唇彩組 Nude NT$900

內含迷你子彈唇膏、晶亮魔唇和星光魔唇，一組就能飲盡栗子奶茶色的甜，更能自由增添唇妝光澤，輕鬆入手零負擔！
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
玩色套裝 / 眼影盤 Warm NT$2,500

12款網羅粉霧、亮片和緞光質地的眼影色選，2款腮紅和打亮色，更有冷暖色調可選擇的澎湃眼影盤，不論是日常清新或是派對狂野，有這盤完全不用愁，絕對是PRO級彩妝迷一定要筆記起來的必搶首選！
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BOBBI BROWN 鑽石光燦聖誕系列（2019年12月1號上市）

繼11月上市的「金緻水光唇膏」，再推出更閃亮的「金緻鑽石唇膏」，耀眼與潤澤同時擁有，打造鑽石軟糖般的QQ閃耀唇！並且推出首次唇膏刻字服務，想送禮或是擁有自己的訂製唇膏，就趁現在！

金緻鑽石唇膏共三色/4g／NT$1,200
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

同步上市的限量「鑽石光燦眼影盤」，將鑽石般的閃耀主題延伸至眼妝，其中＃午茶派對以溫潤的玫瑰奶茶色打底，點綴閃耀的琥珀色光澤，彷彿在眼妝上灑上鑽石糖霜，又閃又甜蜜。

鑽石光燦眼影盤／NT$1,400

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛 服服貼貼拉提粉底刷

雅詩蘭黛於2019年1月推出乾肌救星【粉保濕訂製粉底精華】，因其封藏83%高濃度保濕精華，一抹瞬間爆水且延展性極高的完美特性，在小紅書上被大力推薦為秋冬必囤N瓶的神級保濕粉。為了讓妝容更完美達成保濕效果，雅詩蘭黛加碼限量推出全新【服服貼貼拉提粉底刷】，針對人體工學與臉部輪廓設計，搭配【粉保濕訂製粉底精華】使用，刷上底妝同時緊緻臉部肌膚，輕鬆好上妝擁有服貼完美妝容！雅詩蘭黛 服服貼貼拉提粉底刷 NT$1,700 (12月限量上市)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

一般上妝用手指很容易不均勻且讓底妝過厚的狀態發生，但使用【服服貼貼拉提粉底刷】只要輕輕刷過一遍妝感立刻薄透服貼，自然散發光澤，輕鬆解決上妝問題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS自戀美學眼頰盤，NT$2,450

NARS 2019年度超限量『自戀美學眼頰盤』囊括三色熱賣炫色腮紅、一色明星經典修容與八色細緻眼影。讓彩妝迷能用超優惠的價格，將12款最暢銷眼頰彩一次入手，依照心情、時間、各種季節，創造無限高質感獨特妝容。三款熱賣炫色腮紅 #ORGASM 、 # LUSTER 、 #DOLCE VITA，打造從肌膚底層散發出的自然紅暈，讓雙頰呈現健康美麗好氣色！適合各種深淺膚色的經典明星修容色 #LAGUNA，高延展薄透滑順質地，可輕鬆暈染，創造臉部自然無瑕立體度。

八款極度顯色眼影，各式質地從奢華霧面、星砂光澤到金屬閃耀；如粉霜般柔軟，完美服貼好暈染，可以單獨上妝，更能相互疊擦使用，綻放魅惑迷人眼眸。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Giorgio Armani 亞曼尼聖誕倒數月曆，NT$11,500 （數量有限、請洽櫃檯）

讓所有亞曼尼彩妝迷引頸期待的聖誕倒數月曆終於來了！耶誕將至，今年Giorgio Armani首度引進亞曼尼聖誕倒數月曆，其中含有2款熱銷正貨：奢華絲絨訂製唇萃和決戰時尚恆燦眼彩凝霜，其餘明星商品皆化身成精巧版，更值得一提的是，還有2款台灣未引進的商品！一盒擁有全系列熱門經典商品！讓十二月的每一天都充滿拆禮物的驚喜期待。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【恆燦星光限量包裝禮讚服務】

Giorgio Armani特別於12月份首度推出只送不賣恆燦星光聖誕小卡與禮品包裝服務，2019/12/01起至全台Giorgio Armani專櫃購買任一亞曼尼商品，即可獲贈「恆燦星光限量聖誕小卡」（全台限量1,000份）；不限金額購買任意商品便能享有「恆燦星光限量聖誕包裝」的服務（全台限量2,000份）。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛Estee Lauder 幸福撲克王牌聖誕系列Holiday 精選組合

（2019年 11 月20日起於全台雅詩蘭黛專櫃販售）

今年雅詩蘭黛以「幸福撲克」為歡慶主軸，將賭場內金碧輝煌奢華絢麗的建築、華麗精緻的賓客服裝與聖誕節經典金色與紅色搭配呼應。其中最令人驚喜的就是彩妝6件正貨，居然只要NT$2980，加上實用可愛的化妝箱，根本是送禮必選組呀！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

幸福撲克王牌聖誕套組 原價NT$12,884 聖誕驚喜價／NT$2,980

（絕對慾望奢華訂製眼影(10色)x2＋絕對慾望奢華潤唇膏x3＋絕對慾望光感唇蜜＋無瑕妍彩持久纖長睫毛膏 6.5ml＋特潤超導精萃潔顏乳50ml＋特潤超導修護露7ml＋特潤眼部超能量修護霜 5ml＋年輕肌密無敵霜15ml＋幸福撲克王牌化妝箱）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

聖誕節交換禮物一直沒想法？雅詩蘭黛首度推出限量200套迷你版口紅！重點是佛心價平均一支只要NT$280！不管是交換禮物、送禮、姊妹平分都超級令人心動呀！

幸福撲克迷你唇彩10色限量套組 原價NT$4,115 聖誕驚喜／NT$2,800

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

超幸福超佛心的彩妝組合價錢直逼1折！眼影、腮紅、打亮、粉餅到唇膏樣樣具備！雅詩蘭黛幸福撲克玩色盤組滿足你想要的各種妝容

幸福撲克玩色盤 原價NT$18,718 聖誕驚喜價／NT$1,980

（絕對慾望奢華訂製眼影30色＋絕對慾望3D光感腮紅3色＋豔夏女神V型小臉煥采盤＋絕對慾望打亮粉餅＋清澈透明蜜粉餅＋絕對慾望奢華潤唇膏6色＋絕對慾望閃耀唇膏4色＋絕對慾望柔霧唇膏1色＋純色晶灩極持色唇膏1色）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MAKE UP FOR EVER 金緻炫彩18色影盤／NT$1,800元（全台超限量700組）
以淘金為靈感、黃金色系為基底，延展出高調自信與低調內斂不同的訂製色，包含霧光、金屬、金鑽光3種質地，全台僅限量幾百盤，簡直跟黃金一樣超級稀有，已經接到不少私訊，有興趣手腳絕對要快。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD 高級訂製四格眼盤／NT$3,100

被全球美妝迷譽為「一生之中一定要擁有一次的神級眼影」推出全新8色，其中有兩盤一定要收，它們已造成小紅書與IG上極高討論度。

#03 BODY HEAT栗子可可，帶著溫暖可可與大地色，是經典#HONEYMOON溫柔版，可以打造優雅小姐姐妝容。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#26 LEOPARD SUN日落大道，若看到它出現在櫃上請以尊敬的心情好好欣賞它，它是全亞洲市場大家想盡辦法搶貨進貨，目前只能由全球統一配貨，通常一到櫃就會秒殺完售，主因來自於它有業界唯一的迷人日落大道色，適合亞洲眼型與膚色，不泡眼，一畫就能立馬變身時尚潮人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ETUDE HOUSE漫步暖楓大道～絕美楓葉盤組合／特價$599

秋意漸濃的時刻，正是時候來點應景的楓紅妝容，ETUDE HOUSE這盤"漫步暖楓大道"原為韓國官網限定商品，在韓國造成廣大美妝愛好者的搶購風潮，開賣不到一周就賣出5,000盤，席捲社群媒體！本次特別引進台灣，成為雙11首波EC獨賣商品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY YOYO SU, JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019聖誕彩妝攻略〜第二波釋出！Diptyque、Armani、迪奧DIOR、ghd玫瑰金禮盒.....話題商品持續上架。

2019聖誕彩妝攻略〜第三波釋出！Kiehl's、Tiffany & Co、Innisfree、Sabon.....話題商品持續上架。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眼彩盤, TOMFORD, MakeUpForEver, EtudeHouse, VogueTaiwan
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