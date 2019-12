彩妝迷筆記起來！TOM FORD高級訂製四格眼盤、雅詩蘭黛耶誕化妝箱送禮必備

SUQQU 2019英國聖誕限定彩妝

延續2019 SUQQU日本聖誕組合的靈感發想-「來自燭火聖光下的約定」,今年SUQQU英國聖誕將延續燭火概念,推出了精彩、溫暖、不同質地的聖誕限定彩妝。

SUQQU晶采立體8色眼彩盤102 12.4g/NT$3,400

別於以往英國限定的鮮豔色澤,今年英國聖誕限定以蠟燭紅的基調色彩打造出超實用的粉紅、紅色、展現陰影色調的棕色,匯集燭光變化的8色眼彩盤,一次享受霧光、爍光、珠光各式質地的細膩觸感,打造繽紛各樣大人系的暖色調眼彩盤。



SUQQU 晶采淨妍頰彩#117輝添 NT$2,100

以蠟燭的溫暖反射光線映入雙頰,右側富含珠光的打亮色,增添臉部的亮麗的華美與立體感效果,底妝塗上它更顯肌膚高級質感。



SUQQU晶采絲柔光唇膏# 101影橙 #102紅絹 3.8g/NT$1,500

首次推出的「#SUQQU晶采絲柔光唇膏」則以子彈造型方便好塗抹,突顯英國限定給人的率性印象,#101影橙,如蠟燭陰影般,帶有稍微暗色調的橙橘,完美吻合冬季色彩。#102紅絹,華美的Ruby rose-紅寶石玫瑰色,展現女人韻味的嬌豔柔美。



肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏系列

LIP GLORIFIER 共4色2.8g/NT$1,300

2020春夏,肌膚之鑰Clé de Peau Beauté年度最暢銷的唇膏【奢華訂製粉漾潤唇膏】除了最經典的暢銷色「 #櫻花裸粉」,此次共帶來全新三色,包括帶有春天粉嫩氛圍的「#01玫瑰花苞粉」、顏色偏成熟氣質的「#02薄荷莓紅」,以及帶有香甜蜂蜜及柑橘氣息的「#03蜜橙珊瑚」。

成分方面,除了有萃取自「中藥之王」甘草的天然抗粗糙成分,還添加了具滋潤功效的日本山茶花油、能保護肌膚不受紫外線傷害的乳木果油、含高濃度維他命C的玫瑰果油,以及潤膚效果極佳的有機荷荷芭油。三款新色唇膏還特別添加呼應唇色的訂製香氣與潤唇感,每一款都讓人好想收藏。

許瑋甯詮釋CHANEL香奈兒超美的玫瑰木唇彩

歡慶新光三越A4專門店重新開幕,香奈兒上週舉辦了超盛大派對,身為品牌彩妝形象大使許瑋甯擦上了秋冬最美的玫瑰木色調,先使用香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #802打底,再以媲美#140的香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #804暈染,打造出仙氣裸調奶茶唇色。

香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #804/NT$1,280

超美的玫瑰木色調,連安海瑟威Anne Hathaway也在出席活動時,擦上這支神仙美色。

香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #802/NT$1,280

調入蜂蜜感的泰奶色調,這支一擦就有高級感,搭配秋冬的古銅、蜂蜜金色眼妝都很搭。

MAC慵懶蜜糖玩色套裝系列 (2019年12月1號上市)

此系列包含不同色調、冷暖兼具的秋季栗子奶茶色選,透過不浮誇卻又能一秒吸引人的色彩,自然襯托最接近肌膚本質的純粹美。一組組商品搭配著玫瑰香檳的金屬包裝設計,甜美得理所當然,不管是當交換禮物,還是買來自用都很推薦!

玩色套裝/唇彩禮盒組 NT$2,800

整個系列最推這組,價格超好入手,裡面包含三支不同深淺的全新栗子奶茶色調,比起一般的奶茶色多了褐感,所以擦起來立刻展現濃濃秋冬氛圍,三支唇膏搭配了三支同色調唇蜜,不管是霧面、潤澤的妝效都能滿足。



#Care To Share 真人實擦



#Look Both Ways 真人實擦



#Dahhlingggg! 真人實擦



玩色套裝 / 迷你唇彩組 Nude NT$900

內含迷你子彈唇膏、晶亮魔唇和星光魔唇,一組就能飲盡栗子奶茶色的甜,更能自由增添唇妝光澤,輕鬆入手零負擔!



玩色套裝 / 眼影盤 Warm NT$2,500

12款網羅粉霧、亮片和緞光質地的眼影色選,2款腮紅和打亮色,更有冷暖色調可選擇的澎湃眼影盤,不論是日常清新或是派對狂野,有這盤完全不用愁,絕對是PRO級彩妝迷一定要筆記起來的必搶首選!



BOBBI BROWN 鑽石光燦聖誕系列(2019年12月1號上市)

繼11月上市的「金緻水光唇膏」,再推出更閃亮的「金緻鑽石唇膏」,耀眼與潤澤同時擁有,打造鑽石軟糖般的QQ閃耀唇!並且推出首次唇膏刻字服務,想送禮或是擁有自己的訂製唇膏,就趁現在!

金緻鑽石唇膏共三色/4g/NT$1,200



同步上市的限量「鑽石光燦眼影盤」,將鑽石般的閃耀主題延伸至眼妝,其中#午茶派對以溫潤的玫瑰奶茶色打底,點綴閃耀的琥珀色光澤,彷彿在眼妝上灑上鑽石糖霜,又閃又甜蜜。

鑽石光燦眼影盤/NT$1,400

雅詩蘭黛 服服貼貼拉提粉底刷

雅詩蘭黛於2019年1月推出乾肌救星【粉保濕訂製粉底精華】,因其封藏83%高濃度保濕精華,一抹瞬間爆水且延展性極高的完美特性,在小紅書上被大力推薦為秋冬必囤N瓶的神級保濕粉。為了讓妝容更完美達成保濕效果,雅詩蘭黛加碼限量推出全新【服服貼貼拉提粉底刷】,針對人體工學與臉部輪廓設計,搭配【粉保濕訂製粉底精華】使用,刷上底妝同時緊緻臉部肌膚,輕鬆好上妝擁有服貼完美妝容!雅詩蘭黛 服服貼貼拉提粉底刷 NT$1,700 (12月限量上市)

一般上妝用手指很容易不均勻且讓底妝過厚的狀態發生,但使用【服服貼貼拉提粉底刷】只要輕輕刷過一遍妝感立刻薄透服貼,自然散發光澤,輕鬆解決上妝問題。

NARS自戀美學眼頰盤,NT$2,450

NARS 2019年度超限量『自戀美學眼頰盤』囊括三色熱賣炫色腮紅、一色明星經典修容與八色細緻眼影。讓彩妝迷能用超優惠的價格,將12款最暢銷眼頰彩一次入手,依照心情、時間、各種季節,創造無限高質感獨特妝容。三款熱賣炫色腮紅 #ORGASM 、 # LUSTER 、 #DOLCE VITA,打造從肌膚底層散發出的自然紅暈,讓雙頰呈現健康美麗好氣色!適合各種深淺膚色的經典明星修容色 #LAGUNA,高延展薄透滑順質地,可輕鬆暈染,創造臉部自然無瑕立體度。

八款極度顯色眼影,各式質地從奢華霧面、星砂光澤到金屬閃耀;如粉霜般柔軟,完美服貼好暈染,可以單獨上妝,更能相互疊擦使用,綻放魅惑迷人眼眸。

Giorgio Armani 亞曼尼聖誕倒數月曆,NT$11,500 (數量有限、請洽櫃檯)

讓所有亞曼尼彩妝迷引頸期待的聖誕倒數月曆終於來了!耶誕將至,今年Giorgio Armani首度引進亞曼尼聖誕倒數月曆,其中含有2款熱銷正貨:奢華絲絨訂製唇萃和決戰時尚恆燦眼彩凝霜,其餘明星商品皆化身成精巧版,更值得一提的是,還有2款台灣未引進的商品!一盒擁有全系列熱門經典商品!讓十二月的每一天都充滿拆禮物的驚喜期待。

【恆燦星光限量包裝禮讚服務】

Giorgio Armani特別於12月份首度推出只送不賣恆燦星光聖誕小卡與禮品包裝服務,2019/12/01起至全台Giorgio Armani專櫃購買任一亞曼尼商品,即可獲贈「恆燦星光限量聖誕小卡」(全台限量1,000份);不限金額購買任意商品便能享有「恆燦星光限量聖誕包裝」的服務(全台限量2,000份)。

雅詩蘭黛Estee Lauder 幸福撲克王牌聖誕系列Holiday 精選組合

(2019年 11 月20日起於全台雅詩蘭黛專櫃販售)

今年雅詩蘭黛以「幸福撲克」為歡慶主軸,將賭場內金碧輝煌奢華絢麗的建築、華麗精緻的賓客服裝與聖誕節經典金色與紅色搭配呼應。其中最令人驚喜的就是彩妝6件正貨,居然只要NT$2980,加上實用可愛的化妝箱,根本是送禮必選組呀!

幸福撲克王牌聖誕套組 原價NT$12,884 聖誕驚喜價/NT$2,980

(絕對慾望奢華訂製眼影(10色)x2+絕對慾望奢華潤唇膏x3+絕對慾望光感唇蜜+無瑕妍彩持久纖長睫毛膏 6.5ml+特潤超導精萃潔顏乳50ml+特潤超導修護露7ml+特潤眼部超能量修護霜 5ml+年輕肌密無敵霜15ml+幸福撲克王牌化妝箱)

聖誕節交換禮物一直沒想法?雅詩蘭黛首度推出限量200套迷你版口紅!重點是佛心價平均一支只要NT$280!不管是交換禮物、送禮、姊妹平分都超級令人心動呀!

幸福撲克迷你唇彩10色限量套組 原價NT$4,115 聖誕驚喜/NT$2,800

超幸福超佛心的彩妝組合價錢直逼1折!眼影、腮紅、打亮、粉餅到唇膏樣樣具備!雅詩蘭黛幸福撲克玩色盤組滿足你想要的各種妝容

幸福撲克玩色盤 原價NT$18,718 聖誕驚喜價/NT$1,980

(絕對慾望奢華訂製眼影30色+絕對慾望3D光感腮紅3色+豔夏女神V型小臉煥采盤+絕對慾望打亮粉餅+清澈透明蜜粉餅+絕對慾望奢華潤唇膏6色+絕對慾望閃耀唇膏4色+絕對慾望柔霧唇膏1色+純色晶灩極持色唇膏1色)

MAKE UP FOR EVER 金緻炫彩18色影盤/NT$1,800元( 全台超限量700組)

以淘金為靈感、黃金色系為基底,延展出高調自信與低調內斂不同的訂製色,包含霧光、金屬、金鑽光3種質地,全台僅限量幾百盤,簡直跟黃金一樣超級稀有,已經接到不少私訊,有興趣手腳絕對要快。

TOM FORD 高級訂製四格眼盤/NT$3,100

被全球美妝迷譽為「一生之中一定要擁有一次的神級眼影」推出全新8色,其中有兩盤一定要收,它們已造成小紅書與IG上極高討論度。

#03 BODY HEAT栗子可可,帶著溫暖可可與大地色,是經典#HONEYMOON溫柔版,可以打造優雅小姐姐妝容。

#26 LEOPARD SUN日落大道,若看到它出現在櫃上請以尊敬的心情好好欣賞它,它是全亞洲市場大家想盡辦法搶貨進貨,目前只能由全球統一配貨,通常一到櫃就會秒殺完售,主因來自於它有業界唯一的迷人日落大道色,適合亞洲眼型與膚色,不泡眼,一畫就能立馬變身時尚潮人。

ETUDE HOUSE漫步暖楓大道~絕美楓葉盤組合/特價$599

秋意漸濃的時刻,正是時候來點應景的楓紅妝容,ETUDE HOUSE這盤"漫步暖楓大道"原為韓國官網限定商品,在韓國造成廣大美妝愛好者的搶購風潮,開賣不到一周就賣出5,000盤,席捲社群媒體!本次特別引進台灣,成為雙11首波EC獨賣商品。

