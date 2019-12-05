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風．LUXURY／面盤秀四季、錶殼雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

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▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）

▲Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時A romantic note腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）專門打造特殊訂製錶款的部門名為Les Cabinotiers閣樓工匠，源起自18世紀製錶師們，喜歡在日內瓦自然光線充足的建築頂樓工作室製錶，因此工作室被稱為「閣樓」（cabinets），而製錶大師被稱為「閣樓工匠」（cabinotiers）。當代大師們延續傳統，以「La Musique du temps® 樂動時光」為主題，打造10款獨一無二的腕錶。

▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）

▲Les Cabinotiers閣樓工匠鏤雕陀飛輪高級珠寶腕錶。

10款傑作包括Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時A romantic note腕錶、Symphonia Grande Sonnerie交響樂大自鳴錶、三問陀飛輪Four seasons腕錶、La Caravelle 1950腕錶、三針一線萬年曆珠寶錶、鏤雕陀飛輪高級珠寶錶、渾天儀式陀飛輪腕錶、三問陀飛輪星空圖A celestial note腕錶、超薄三問The dance of gemstones腕錶、三問萬年曆A perfect combination腕錶。

▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）

▲Les Cabinotiers閣樓工匠Symphonia Grande Sonnerie交響樂大自鳴腕錶。

▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）

▲錶殼側邊鐫刻貝多芬《The sixth symphony》樂譜圖案。

當中挑戰製錶極致工藝的代表作，當屬具大自鳴、小自鳴及三問報時的交響樂大自鳴錶，超過700個機芯零件需耗費超過500小時才能組裝完成，其錶殼飾有貝多芬《The sixth symphony》（第六號交響曲）樂譜圖案；品牌精巧的裝飾工藝，在運用金雕與內填琺瑯技法的Four Seasons腕錶，以及結合手工雕刻與珠寶鑲嵌的鏤雕陀飛輪珠寶錶都能領略。

▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）

▲Les Cabinotiers閣樓工匠三問陀飛輪Four Seasons腕錶。

此外，江詩丹頓特別與催生披頭四等殿堂級搖滾專輯的倫敦Abbey Road Studios（艾比路錄音室）合作，為此次發表的每一只問錶錄製原版聲音紀錄，提供附上五線譜的專屬認證證書，凸顯其下問錶的獨特性。

▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）▲▼ 江詩丹頓Vacheron Constantin 。（圖／品牌提供）

▲Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪腕錶（左），三問萬年曆 A perfect combination腕錶。

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, 閣樓工匠
fashion.net

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