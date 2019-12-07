倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝

▲大陸年度COSMO時尚美麗盛典倪妮、迪麗熱巴現身成亮點。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴、倪妮工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸年度COSMO時尚美麗盛典於3日舉行，現場星光熠熠，眾多女星不畏當地低溫仍是敬業步上紅毯，其中焦點更在，仙氣女星倪妮換上了David Koma鏤空禮服，胸前僅有兩塊布遮掩，可謂尺度大突破，不過遊走於氣質與性感依舊拿捏得得宜，連網友都直呼，「迪麗熱巴也被比下。」

▲倪妮以David Koma鏤空禮服當做戰袍，遊走於性感與氣質間。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

大陸年度COSMO時尚美麗盛典3日在上海舉行，眾多一線藝人到場畫面十分夠看，而素有仙氣女星封號的倪妮，在紅毯上鮮少輸過，這回以David Koma鏤空禮服當做戰袍，黑色素面大展氣質，然而剪裁相當驚艷，在胸下位置鏤空露出纖細腰身，將銀色鑽飾化作吊帶，遊走於鎖骨之間，視覺上胸前僅有兩塊布料遮掩，散發性感氣息，不過遇上了倪妮深邃五官和俐落包頭，整體造型瞬間回歸於氣質。

▲迪麗熱巴換上Jenny Packham 2020春夏閃片裝。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

隨後同台的還有高顏值女星迪麗熱巴，綁起婉約的公主頭，佩戴髮飾以及流線耳飾點綴，此次穿著Jenny Packham 2020春夏閃片裝，漸變的質地隨著燈光閃耀動人，迪麗熱巴也罕見開深V，使得豐滿上圍呼之欲出，搭配下襬溫柔的抓皺設計，整體造型神似迪士尼公主，隨即引起網友回應，「表現不如預期」、「高下立判，對比倪妮輸慘了」、「全身靠臉在撐。」

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