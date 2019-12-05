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居家耶誕風免花千元　找對單品輕鬆讓家很有Fu

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▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

▲Crate and Barrel推出最新耶誕單品，並限時7折優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

生活是需要一點浪漫的，12月正是耶誕時節氣氛正濃的時候，當戶外都為迎接新的一年與年末節慶點上美麗燈火，也不妨在家裡小小佈置一下，為即將到來的年節培養一下期待心情，美國居家品牌Crate and Barrel推出最新耶誕單品，LED燈或是耶誕樹蠟燭都好可愛，不到千元就有小確幸。

▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

Crate and Barrel今年耶誕節慶以「holiday together 樂享假期歡聚時光」為主題，以隨興、清新、簡約的風格，推出近400項精彩限量耶誕商品，包含餐碗盤器皿、香氛蠟燭、擺設家飾、烘培道具、聖誕樹飾品、布織品等應有盡有。

White白瓷房屋擺飾　售價580元起
中間放入燭光搖曳的蠟燭，讓光線鏤空窗戶透出燭光，散發溫馨氣氛，不插電放置位置能更自由，同一系列群簇搭配擺設，就能呈現可愛的迷你小村莊風景。

▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

Green Tree與White Tree聖誕樹蠟燭　售價540元起
家中想要有個畫龍點睛的佈置，充滿濃濃耶誕風情的聖誕樹蠟燭，是平價又能享受氣氛的選擇，即使不點火當作擺飾，也能有滿滿節慶味。

▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

LED 陶瓷裝飾樹　售價780元起
這系列造型奇特的陶瓷聖誕樹內置LED燈泡，點亮後發出迷人光暈，就能為節日餐桌或聖誕節壁爐打造魔法。

▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

Mercury 玻璃聖誕樹系列　售價780元起
水銀玻璃樹從內部亮起，帶有三種色調，外形呈現鏡子般的光澤和迷人的斑駁光芒。這系列手工製作的樹與同系列中其他汞製玻璃樹簇集在一起，可營造出大人味的現代風森林。

▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

Crate and Barrel表示，即起至12／18限量耶誕商品享7折優惠，12／15、12／21限定2天，於台北信義微風、台中大遠百門市消費超過1,000元，現場免費享有客製化專屬包裝服務。

▲Crate and Barrel最新耶誕單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Crate and Barrel, 耶誕, 聖誕, 節慶
fashion.net

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