台中「限量排隊美食」上網買得到還超划算！純手工蜜麻花一口就上癮

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不少「排隊美食」都是需要等待的，像是每每去台中，大家都會手提一袋「今日蜜麻花」，芝麻香氣伴隨濃郁麥芽糖絕對是超夯伴手禮，現在排隊美食終於不需要排隊，網路也買得到，粉絲們快衝一波！

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▲台中人氣排隊美食今日蜜麻花270gX3包，原價580元，特價485元。點我購買。

台中人氣排隊美食今日蜜麻花，是不少遊客的必買名單之一，除了每日限量供應，純手工製作的特點，每一個麻花都長得不一樣，也讓口感更加爽脆，與一般蜜麻花粘牙口感不同，今日蜜麻花在炸的酥脆的麻花裹上了厚厚的麥芽糖衣，一口咬下，吃得到麻花香氣與甜甜麥芽糖融化在口中，不過口感卻意外清爽不罪惡，也難怪成為當地排隊美食之一。

現在好消息來了，缺貨排隊美食今日蜜麻花不需要遠赴台中，網上就能買到，獨立包裝一次吃一個保留最佳口感，快點多囤起來當過年零嘴！

＃同場加映Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾

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▲Fujisawa學校團膳專用杏仁小魚乾7g x 40包，原價800元，特價568元。點我購買。

同樣討論度居高不下的Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾，冒著缺貨風險卻始終受到日本媽媽們喜愛，小魚乾含有豐富的鈣質與維生素D等多種營養成分，甚至成為日本小學指定使用小魚乾，比起其他杏仁小魚尺寸大上許多，貼心的小包裝也不怕胖無負擔，絕對是解饞下酒的最佳夥伴。

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