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聖誕換禮物、新年包紅包，戶頭還夠用嗎？上班族快來學明星的存錢4撇步

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash

上班族平日領著固定薪水，存錢實在不容易，有時候開銷較大，一不小心就成了月光族。尤其現在到了年底，節慶、假期接連到來，又會增加不少花費，新年還有紅包要支出，回頭看看自己的存款，究竟餘額還足夠嗎？專門為明星、演員理財的專家Kristin Lee，就提出了4個小撇步，讓一般人也能輕鬆存錢！

▲存錢方法。（圖／翻攝自unsplash）

Kristin Lee對理財很有一套，她開設了專門幫歌手、演員、運動員等高收入族群管理財富的公司。而針對高收入者的理財建議，其實也可以讓一般人學習，只是幾個簡單的原則，就能加快存錢速度。

▲存錢方法。（圖／翻攝自unsplash）

1.記帳、設定花費上限

想要存錢的第一步，還是要靠記帳了！準確的記錄每個月的支出，就能觀察出固定的日常花費，將這個數字設定為每個月的開銷預算，如果花費要超過這個上限，就該提醒自己重新審視是否為必要支出，或從其他地方節省一點，這樣就能有效的將剩餘的錢存下來。

▲存錢方法。（圖／翻攝自unsplash）

2.額外收入別亂花

明星們的收入不穩定性高，會因為接的工作不同而有差異，當然一般人中也有很多自由接案者、兼職等收入有起伏的族群，上班族也可能有年終獎金等額外收入。Kristin Lee建議每個月的花費還是要固定，不要因為可能接到一筆大收入，就馬上開始揮霍，最好等錢真的入帳再花，否則中間可能會有變數，也應該要為有意外開銷的時候未雨綢繆。

▲存錢方法。（圖／翻攝自unsplash）

3.避免衝動消費

衝動消費真的是存錢的最大敵人！常常會因為腦波弱而受到慫恿，一時衝動就增加了很多額外的開銷。但事後往往又會後悔，當初幹嘛買這個。因此在購物之前，最好提醒自己要冷靜，重新思考這是不是必要的花費。

▲存錢方法。（圖／翻攝自unsplash）

4.揪一個存錢夥伴

自己提醒自己常常會做不到，所以最好找一個一起存錢的好夥伴互相叮嚀對方。在消費前有人可以討論，能一起互相勉勵，有效避免衝動購物，才不會忘記儲蓄存錢。有個好夥伴分擔，可以更確實達成存錢目標！

▲存錢方法。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

存錢, 理財, 上班族, 月光族, 儲蓄
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