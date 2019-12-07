越畫顏值越低？化妝新手常犯的6大NG地雷　鼻影修容變如花

▲想讓妝容變精緻，要小心避開以下6大新手地雷。(圖／翻攝IG@romandyou)



記者張毓容／綜合報導

現在網路資訊發達，對於剛開始學化妝的新手小白來說更是方便，網上隨便一搜，就有許多美妝部落客分享彩妝技巧，但很多人就算照著練習畫了幾次，看起來還是怪怪的，不是底妝不勻、看起來厚重不自然，就是眉眼看起來不協調，全是因為你忽略了許多細節。以下就有6個化妝新手常犯的NG地雷，快從今天開始改正，讓妝容變得更精緻。

1.擦完保養、防曬後立刻上妝

大家都知道化妝前還是要先好好保養，但很多人擦完保養品、防曬後，立馬就開始上妝，結果就發現底妝上不勻、還有所謂的「搓泥」現象。上完保養和防曬後，要耐心等個幾分鐘，或可先去換衣服、做髮型等做其他事，待保養品吸收好了再開始上妝，尤其是防曬，需要時間成膜，成膜後再上妝才不會影響後續妝效。

▲挑選粉底色號時，直接試臉上比手上更準。(圖／翻攝IG@raemi_lip)



2.底妝太白不自然

亞洲女生偏好白皙肌膚，也因此有些人挑選底妝色號時，就不自覺選得太白太亮，不僅跟脖子色差大，與原始膚色落差太大的亮色，上得薄透會有灰濁感，但上到能遮蓋原有膚色，妝感又會變得太厚重。

▲痘痘、黑眼圈等明顯瑕疵用遮瑕品修飾，避免整個底妝越變越厚。(圖／翻攝IG@jnnn2)



3.遮瑕手法錯誤

每個人臉上多少都有點肌膚小問題，很多化妝新手都喜歡直接拿粉底在瑕疵部位多上幾次來做修飾，但這樣瑕疵遮不完全外，還會讓底妝變得厚重不勻。而懂得使用遮瑕膏的新手，也常會有顏色選擇錯誤的問題，像是修飾痘痘、黑眼圈等瑕疵時使用了顏色過淺的遮瑕膏，遮蓋力大打折外，可能還突顯瑕疵。

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4.鼻影、修容下手太重



為了讓五官輪廓看起來更立體深邃，人人都愛打亮和修容，但剛開始畫的時候，很多人修容陰影都會下手太重，不是顏色上太深就是沒有暈開，一整片色塊感、很生硬突兀。不論是鼻影或是臉部修容，除了注意要依照個人膚色挑選陰影色，還不熟練時最好少量多次慢慢疊加，邊緣交界也要記得暈開才會更自然融入整體妝感。

▲每個人適合的眉型都不同，找對眉形才能修飾臉型。(圖／翻攝IG@romandyou)



5.盲目追求流行眉型

因應每個時節流行的妝容風格不同，眉型的流行也常有變化，很多人喜歡跟著潮流改變眉型畫法，但其實每個人天生的眉型和臉型都不同，流行的眉型並不一定適合你，像是先前大流行的粗平眉，其實就不適合圓臉、方臉女孩。找到自己臉型適合的眉型，能有效修飾臉型，讓五官整體更加分。

▲內雙或雙眼皮摺較窄的人，細眼線反而更放大雙眼。(圖／翻攝IG@jnnn2)



6.眼線容易畫太粗

有些女生為了強調眼神，喜歡把眼線畫得很粗，但這樣不僅會讓妝感變濃重，過粗的眼線也使眼摺的寬度看起來變窄，變成單眼皮的即視感。除了特別風格的妝容外，細緻的眼線反而能讓眼睛更清澈有神，尤其雙眼皮摺比較窄或內雙的女生，可以試試只畫眼尾半截眼線，這樣的眼妝更乾淨、有質感，眼睛也會顯得更大。

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