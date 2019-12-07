分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

有些人在一起時，不太珍惜另一半，直到分手了才發現「前任」的好，或是自己還愛他，就開始勾勾纏，拼命想挽回，或許有的人心軟又念舊，願意破鏡重圓；但也有人是一旦決定分手就會斷得一乾二淨、不再回頭，像是以下3個星座，一旦決定分開或接受了分手，想再挽回他們，真的是難上加難！

Top 3：金牛座

溫和踏實的金牛座做人處事上都很慎重，仔細細節，力求能把事情做到最好，而且做事很有計畫，事前都會深思熟慮，確定想好後就會堅持到底，所以某一方面他們也很頑固，不會輕易改變決定。而這些特質在金牛面對感情時也表現的淋漓盡致，他們會很謹慎，怕自己愛錯人，但也不想錯過真愛，所以一旦他們決定分開，那絕對是他們再三思考後的最終決定，就不會輕易收回。





Top 2：水瓶座



平時心思讓人捉摸不定的水瓶座，常給人冷漠和熱情交雜的印象，這是源自於他們善變的性格，但平常是理想主義者的水瓶，一旦碰上愛情，就會變得很實際。他們討厭複雜的愛情遊戲，會用很認真的態度面對感情，而且在感情中都會非常忠實於另一半，也不會輕易說分手，但一旦他們真的說出了分手，就代表他們的立場已很堅定，挽回的機率幾乎等於零。

►閨密與男友感情超好的秘密原來是這個！

Top 1：牡羊座



喜歡直來直往、一根腸子通到底的牡羊座，絕對是敢愛敢恨的代表星座，不論是工作、生活或愛情上，他們都喜歡簡單明瞭的人際關係，討厭模糊不清，對他們來說，朋友就是朋友，不會有其他想法，更別說曖昧，而且他們將情人和朋友的分得很清楚，加上他們會把認定的事情徹底做到底的倔脾氣，所以一旦分手了，他們就會立刻劃開界線，不留一絲挽回的機會給對方。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App