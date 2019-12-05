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PANTONE公布2020年度代表色！「經典藍」超美寓意一定要知道

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自PANTONE

每一年的尾聲，全球知名的色彩權威機構 PANTONE，都會揭曉下一年的年度色，不僅代表了未來的時尚、建築、設計色彩趨勢，也詮釋了新年的樣貌，於今（5日）上午PANTONE就熱騰騰公開了2020年度代表色，以經典藍Classic Blue揭開序幕。

▲2020年度色。（圖／翻攝自PANTONE）

色彩權威機構PANTONE在今（5日）上午公開了2020年的年度代表色，由經典藍Classic Blue拿下，色票號碼為19-4052，比起一般的天藍色更加沉穩、自信，也暗示了未來一年，生活、建築、時尚各個領域都將會出現這一大勢色。

▲2020年度色。（圖／翻攝自PANTONE）

至於為何會選擇這一色的原因，PANTONE在官方IG中寫下，「經典藍是令人感到舒心的顏色，也為我們提供了寧靜的力量；隨著我們跨入新時代的門檻，PANTONE已將色調轉變成一種多感官的體驗以接觸更多的人，將充分利用視覺、聲音、氣味、味道和質感，使2020年PANTONE年度色彩成為所有人真正沉浸式的色彩體驗。」

▲2020年度色。（圖／翻攝自PANTONE）

這也代表我們即將告別2019年的珊瑚橘Living Coral，大膽迎接2020年的經典藍Classic Blue，也是PANTONE表達希望每個人都能在新的一年以平穩的心態去度過，就如影片中的經典藍一般沉靜，在暗夜中依舊散發光芒。

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關鍵字：

PANTONE, 2020, 色票, 年度色, 藍色, 經典藍, Classic Blue
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