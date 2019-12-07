鞋櫃清個位置出來！米奇躍上Chuck 70帆布鞋、Vans黑粉配色人氣高

本月最讓人期待的除了即將登場的Peaceminusone x NIKE聯名鞋之外，Kith x Disney x Converse驚喜三方聯名，讓米奇粉絲們整個搓手想購入，還有PUMA x BALMAN這個華麗的組合，怎能不心動！

Kith x Disney x Converse米奇聯名鞋

紐約品牌KITH與CONVERSE聯手，與迪士尼合作，為慶祝米奇90週年，在經典的Chuck 70鞋款上讓米奇的身影出現在鞋身，最特別的是，上面米奇是各個不同時期的畫風，有如見證米奇成長的變化史，這雙鞋可惜台灣未上市，美金訂價是130元，米奇粉絲們準備手刀購入！

NIKE c/o Virgil Abloh，NT$6,300

Off-White創意總監Virgil Abloh每次出手，都會造成搶購轟動，這次再度聯手NIKE，推出"Athlete in Progress"系列，目的是向跑者堅不可摧的意志力致敬，Virgil Abloh 透過Nike在田徑領域豐富的經驗傳承。巧妙地設計出專業跑步產品及跑步後合適的服裝與Nike x Off-White Vapor Street鞋款，其靈感均來自於過往Nike充滿故事性的跑鞋設計。





adidas Origianals Falcon和Magmur厚底鞋款，NT$4,290

Falcon和Magmur厚底鞋款，Falcon擁有瘦腿神器的美名，簡約黑白雙色搭配極簡金色LOGO，以經典美學重現復古潮流。Magmur鞋款則是推出不同配色，大膽的外型輪廓，選用不同皮質營造出對比的衝突感。充滿厚度的adiPRENE大底，提供高時尚度的外型和絕佳舒適度，能夠輕鬆融入每日時尚穿搭，也能搭配出秋冬簡潔低調的時尚感。

VANS Matthias Dandois Old Skool Pro，NT$2,580

Vans為BMX flatland 選手推出專屬鞋款，以Old Skool Pro原型強化打造一款極限運動的專業鞋履，整體採用簡約素黑色調，並賦予重磅麂皮材質製作鞋身，水波紋及大底注入他個人風格的粉色元素，鞋舌及後跟皆繡上"Dent-Doigt" 法文字體，呼應他手臂上的手指貫穿牙齒刺青圖案。





PUMA x BALMAIN

PUMA x BALMAIN 高端聯名系列由 Balmain 創意總監奧利維爾·魯斯汀（Olivier Rousteing）與 PUMA 全球女力大使 Cara Delevingne 親自執掌設計，以時下當紅的拳擊運動為創意發想，將運動時尚與高級訂製服設計細節完美融合，PUMA x BAILMAIN 更是 Cara Delevingne 自 2016 年加入 PUMA 全球代言人行列後，首度參與設計推出的聯名新作。





Dior x NIKE Air Jordan 1

之前盛傳Dior將與NIKE合作，推出一雙價值美金2000元的Air Jordan 1 鞋款，將會在明年6月推出，限量1000雙，這消息一出已經讓許多鞋迷瘋狂，至於是不是真的，就等待更進一步消息！

※BY SANDY HSU

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