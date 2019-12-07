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愛馬仕錶盤上玩拼圖　細小木材構出動感飛馬

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▲▼Hermes愛馬仕與PIAGET伯爵 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Slim d'Hermès Pégase Paysage木片鑲嵌工藝腕錶限量12只，1,857,500元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）以今年的絲巾Pégase Paysage（飛馬景觀）為靈感，創作全球限量12只的Slim d'Hermès Pégase Paysage木片鑲嵌工藝腕錶，駿馬好似流動的線條，全由工匠先切割出圖案中的微小木片，再像拼圖般將木片組合、打磨並上漆，至少耗費3星期才能完成一個面盤，由於木片紋理不盡相同，每個面盤均是獨一無二。

▲▼Hermes愛馬仕與PIAGET伯爵 。（圖／公關照）

▲Slim d'Hermès Pégase Paysage木片鑲嵌工藝腕錶，採用5款不同的木種。

飛馬景觀絲巾圖案有趣之處，在於正面欣賞猶如面板層層疊加組成，若從鳥瞰的角度，駿馬圖案猶如高低起伏的山丘，將此概念移至錶面，愛馬仕採用木片鑲嵌工藝完成，選用於絲巾上顏色相近的馬卡莎黑檀木、紫心蘇木，以及少數的七葉樹木、黃梨木和瑪都那樹瘤等5種木材，巧妙拼出帶有動感的駿馬圖案。

▲▼Hermes愛馬仕與PIAGET伯爵 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Slim d'Hermès Pégase Paysage腕錶的面盤均耗時3周才能完成，每款均是獨一無二。

木片細工鑲嵌工藝其實已有上千年歷史，常見於家具裝飾，近年來除了愛馬仕運用在錶面設計，卡地亞（Cartier）、伯爵（PIAGET）也曾發表，但因為實際能操作此古老工藝的工匠非常少，錶款數量稀少。伯爵以藝術家Rose Saneuil設計的木嵌花細工圖創作的Sunlight Journey系列珠寶錶，運用白色與大溪地珍珠母貝、梧桐木、羊皮紙、斑紋楓木、鵝耳櫪、山毛櫸及白楊木等，在面盤呈現水面波光粼粼的模樣，相當生動，限量8只。

▲▼Hermes愛馬仕與PIAGET伯爵 。（圖／公關照）▲▼Hermes愛馬仕與PIAGET伯爵 。（圖／公關照）

▲伯爵Sunlight Journey系列細木鑲嵌工藝錶盤高級珠寶腕錶，2,370,000元（圖／伯爵提供）

關鍵字：

愛馬仕, Hermès, 伯爵, PIAGET
fashion.net

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