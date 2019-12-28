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最適合秋冬的七支唇彩出列　口紅一哥狂推絕美「高級色」想每天擦

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YSL奢華緞面唇膏

極顯色、極貼嘴、極保濕的三大特色讓YSL金管唇膏一直深受市場喜愛，今年夏天推出全新9色，讓美妝迷趨之若鶩，這次幫大家特搜出三款高人氣，秋冬一抹立刻讓嘴唇嫩軟起來的色調，要說是經典也不為過，唇彩控一定要收藏。

奢華緞面唇膏，NT$1,280

#90燻裸唇印

七月推出的第二波新色，當時大家多把注意力放在第一波的蜜桃烏龍色調#92，但這支帶紅棕感的奶茶色一到櫃上就默默發燒，幾乎一試擦在嘴上就會打包，導致#90快速完售，而原本品牌只打算限量發行，但因為人氣太高、大家都在敲碗，最後決定變成常賣。這支玫瑰茶棕色非常適合秋冬，既日常又能打造知性溫柔的一面。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#85粉嫩初吻

如同色號名，擦上嘴就能營造一種母胎粉嫩色，像是初戀少女一般。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#70 LE NU

沒有特別宣傳，但默默熱賣多年，到現今仍不斷有人回購，這在唇彩爆發的年代非常難得。#70屬於不挑膚的珊瑚豆沙，因為死忠粉一堆，只要推限量包裝也一定會有它，是支嘗試再多新色，仍會想回頭擦的百搭款。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

品木宣言ORIGINS

去年上市的精油唇膏，主打天然成分，市場反應超好，以下幫大家精選出秋冬適合的三個色調，正好也是品牌熱賣色，想嘗試用花瓣、花蜜、花蠟、花萃精油等天然成分製成的唇膏，不妨趁此機會下手 心花綻放精油唇膏3.1g / NT 750

品木宣言／心花綻放精油唇膏

#08厭世玫瑰

被網友譽為零缺點的玫瑰豆沙，無論淡妝濃妝都好駕馭，不挑膚色，包包裡放一支超級萬用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#07紅絲絨藤花

看似深紅帶咖啡的色調，擦起來卻是時髦的"棕紅蜜豆"妝感，這個時節一擦立刻有秋冬的氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#04氣質裸玫

超溫柔玫瑰色，白皮膚擦這色號，仙氣立刻飆升！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

DIOR迪奧

迪奧今年9月盛大推出全新超惹火精萃唇膏與迪奧超惹火絲絨唇露，上市後成功於市場掀起柔霧唇浪潮，於短短一個月內狂銷近10,000支，於迪奧專業後台彩妝專櫃(位於台北忠孝SOGO二樓)獨家販售的限量色選：《迪奧超惹火絲絨唇露#446》、《迪奧超惹火絲絨唇露#675》、《迪奧超惹火精萃唇膏#655》也迅速售磬創下銷售佳績，這次為周年慶檔期，緊急將三款絕美色選追貨到櫃，回饋粉絲熱情。

《迪奧超惹火絲絨唇露#446 Whisper》6ml NT$1,300

溫柔可人的甜杏仁蜜桃色澤，一抹氣質瞬間爆棚，打造溫柔小姐姐妝容必備。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

《迪奧超惹火絲絨唇露#675 Fleur Bleue》6ml NT$1,300

一抹打造粉嫩好氣色的玫瑰奶茶，是秋冬特別搶眼的溫柔選擇。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

《迪奧超惹火精萃唇膏#655 Dream》3.2g NT$1,300

帶著微微金屬光澤的蜜桃紅，顯白心機色選，讓你當個女孩時也可以偷偷耍壞。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ARMANI BEAUTY

如果想要嘗試在Armani Beauty中找到適合秋冬的色調，選擇#200號就對了，#200多為土棕基調，不論是唇萃、小紅帽唇膏，色號#200絕對都能一擦就有秋冬氛圍。

Armani Beauty奢華絲絨訂製唇萃 #200／NT$1,250

楓葉紅絕美色澤、適合肌膚偏黃的亞洲女性，擦上瞬間讓膚色顯白，更能突顯整體妝容的優雅氣質感，一上市立刻賣進熱賣TOP5。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Armani Beauty奢華訂製絲絨唇膏#200 （小紅帽亮面瓶蓋）／NT$1,250

粉色與深棕色揉合色調，破除土色唇容易讓肌膚顯髒困擾，提升肌膚乾淨度，讓文青氣質秒升。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Armani Beauty奢華訂製柔霧唇膏#200 ( 小紅帽霧面瓶蓋) 4g／NT$1,250

乍看唇膏膏體是很深的棕色，但抹起來卻是帶著大人優雅感的栗子紅茶，裡面還添加細緻金色珠光，非嘗適合派對季的時候來一支。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Gucci Beauty

9月開始在台灣販售的Gucci唇膏默默賣出好成績，其中的三個色調更是賣到缺貨，最近才緊急補齊，而V編發現這三個色調剛好是秋冬正夯的肉桂奶茶、楓土紅色，如果女孩還在觀望Gucci唇彩，建議從他們下手絕對不會失望。

Rouge à Lèvres Satin系列唇膏#202，NT$1,300

這支是豆沙控必收的美色，日常擦就是百搭，PONY用這支搭配秋意感十足的楓紅眼妝，非常應景。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Rouge à Lèvres Satin系列唇膏#505，NT$1,300

被唇彩控李佳琦命名為"高級色"，楓土紅色調不論任何膚色擦都好看，也是所有Gucci唇膏系列，李佳琦最推薦買的色調。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Rouge à Lèvres Satin系列唇膏#203，NT$1,300

帶點珊瑚的土色調，同樣也是李佳琦的推薦色，買這支回家會想天天擦。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD

秋冬TOM FORD逆向操作推出唇蜜質地的新唇彩，打破大家害怕的黏膩質地，將滿滿的保養成分，以輕盈的油脂包裹住，隨著肌膚溫度慢慢釋放，不用擔心秋冬的乾燥讓雙唇顯乾。而色調當然調的非常適合秋冬，以下三支推薦給大家。

TOM FORD 設計師奢華水唇萃#20／NT$1,800

栗子可可色的#20 PHANTÔME帶著偏紅的咖啡色調，讓雙唇能夠展現優雅迷人的俏麗，在韓國與日本一上市即秒殺。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD 設計師奢華水唇萃#08／NT$1,800

非常溫柔的玫瑰奶茶色調，#08INHIBITION雖然不是品牌主打，但實擦的生火感，保證會賣出好成績。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD 設計師奢華水唇萃#04／NT$1,800

這支同樣在韓國一上市即斷貨，以帶著覆盆莓的漿果色混溫熱的巧克力當中，打造浪漫又不失氣色的小姐姐優雅雙唇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

KANEBO COFFRET D'OR

佳麗寶旗下COFFRET D'OR的高顯色蜜感口紅在日本根本是國民唇膏， 90% 日本女孩都用過！同時也拿下今年 2019 年 @Cosme網站2019上半期最佳新品＿網路人氣獎第三名，針對秋冬推出新色，依舊兼具滋潤度及顯色度，以下是V編幫大家精挑的三款秋冬應景色。

水光我型口紅#EX-08／NT$950

聖誕限定色，所以有專屬的限定外盒，帶著金屬霧光的蜜桃色調，能為雙唇點綴節慶感的紅潤。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

水光我型口紅#BE241／NT$950

玫瑰色兼具了紅潤與日常，是款對黃皮友善的美麗色調。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
水光我型口紅#RD230／NT$950

秋冬應景的楓紅色調，對想嘗試這類色，但又怕擦起來太突兀的OL，絕對能放心入手。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

溫柔栗子奶茶、時髦泰式奶茶、甜美玫瑰奶茶....買不膩的美色！2019秋季10支話題【奶茶色唇彩】盤點。

2019秋冬唇彩！還有這幾支少女感的【玫瑰豆沙色】等著收藏。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

GUCCI, YSL, 品木宣言, DIOR, GiorgioArmani, TOMFORD, 佳麗寶, 唇膏, 唇萃, 美妝新品, 秋冬, VogueTaiwan
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