摩納哥王室全家顏值都很高　小王子Stefano不輸喬治，可愛萌笑完全融化人心

摩納哥王子皮埃爾卡西拉奇Pierre Casiraghi與王妃Beatrice Borromeo這對夫妻，從身家、顏值都像童話故事般的結合美好，宛如真實版的王子與公主，而他們的孩子摩納哥小王子Stefano、Francesco也遺傳了爸媽好基因，一個憂鬱帥氣、一個明亮可愛，不輸英國王室們的小王子們，關注的眼光越來越多！

皮埃爾·蘭尼埃·斯蒂法諾·卡西拉奇Pierre Rainier Stefano Casiraghi，今年32歲，是摩納哥王室成員，漢諾威王妃卡露蓮和義大利商人Stefano Casiraghi的次子，亦是美國知名女演員葛麗絲凱莉Grace Kelly的外孫，年輕時就因為帶有憂鬱的帥氣臉蛋，曾被選為全世界最帥的王子第五名，更因為喜歡參加派對，有著派對王子的別稱，直到遇見了現在的妻子，也就是智慧與美貌兼具的Beatrice Borromeo，為了她改變，兩人在愛情長跑近七年後，修成正果結婚。

Beatrice Borromeo在公證婚禮上身穿VALENTINO高級訂製服，由設計總監Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli所設計，浪漫的雪紡材質搭配金色蕾絲，淺淺的粉色映襯出Beatrice Borromeo白皙膚色，頭戴如仙子般的花冠與搭配簡約風飾品，完美呈現出Beatrice Borromeo甜美氣質。

而在2017年2月28日時，Pierre與Beatrice的第一個兒子誕生，名字為Stefano Ercole Carlo Casiraghi，取名為Stefano是致敬爸爸史蒂法諾卡西拉奇Stefano Casiraghi，Stefano遺傳爸爸的憂鬱帥氣，帥氣柔順的金髮、配上如海的藍眼睛，活脫脫就像個從漫畫中走出來的美少年，個性也較為安靜沉穩，前陣子摩納哥國慶日慶典，陽台上擠滿了王室成員，Stefano乖乖地站在窗台邊，看著底下的群眾，不同於其他活潑的小王子與小公主們，估計長大後也會是個萬人迷！

而2018年5月21日，Francesco Carlo Albert Casiraghi，Pierre與Beatrice的第二位兒子誕生，可愛的大眼，跟媽媽Beatrice淺藍眼睛如出一轍，柔柔亮亮的金髮、以及可愛的笑容，在國慶日大典擄獲不少民眾的心，有時候生氣的奧嘟嘟小嘴，也讓人覺得可愛！被媽媽親著頭髮呆萌的模樣更讓許多網友紛紛喊說，這可愛得完全不輸喬治小王子小時候，滿一歲多的他，也讓人期待長大後更多的照片釋出。

※BY SANDY HSU

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