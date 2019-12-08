BAPE全新Baby Milo貓咪系列！三層迷彩貓屋夠潮，快買來孝敬主子

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@babymilostore、felissimo.co.jp

家中有養貓的鏟屎官們，對於貓咪的用品常常花錢不手軟，甚至比自己用的東西還要講究。潮流品牌BAPE（A BATHING APE）旗下的Baby Milo，先前曾推出狗狗的寵物用品，這次新推出了貓咪系列！三層貓屋、貓咪愛鑽的隧道全換上超潮的迷彩花紋，逗貓棒還放上BAPE的招牌猿猴，貓奴們快買來孝敬主子吧～

Baby Milo之前曾推出過許多具潮流感的寵物用品，但主要以狗狗為主，有推出小背包、衣服、狗繩等配件，也有飯碗、小窩等狗狗生活必需品。設計大多採用招牌猿猴搭配迷彩花紋，而現在產品繼續增加，推出了新的貓咪系列。

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貓咪系列的主要產品有三項，第一款是逗貓棒，握把部分有迷彩花紋，垂釣的線前端則掛上香蕉和招牌猿人的頭，猿人頭下面再加上可以逗貓的流蘇鬚鬚，絕對讓貓咪們愛不釋手～

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第二款是三層貓屋，外觀都是超潮的迷彩花紋，三層的空間可以讓貓咪在裡面爬來爬去，或當作休息的地方。當他們從小窗口探出來頭來，那個樣子真的超級萌～主人們看了好心動！

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第三款是貓咪們喜歡鑽進去的隧道玩具，洞口掛上了猿人和香蕉玩偶，吸引貓咪們往前鑽，可以買來給家裡的貓貓玩，讓他們增加運動量。

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這個寵物用品系列可以在香港i.t.的Baby Milo Store店面網站選購，逗貓棒售價HK$199（約台幣775元）、隧道玩具售價HK$299（約台幣1165元）。

除了潮流貓咪用品，日本felissimo也有推出超可愛的貓咪床鋪。這款床鋪看起來就像日式的榻榻米，貓咪鑽進去睡，就像睡在日式房間一樣，是不是超級萌～天氣冷了，很適合購入這個小被窩，睡在裡面一定很溫暖！這款貓咪床鋪有六種花色可以選擇，售價4,048日圓（約台幣1130元）。

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