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天使男模IG曝光新女友！？姊姊開心留言：「快帶她回家」

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天使男模Lucky Blue Smith無預警在社群公開與新女友甜蜜自拍合照，讓全球粉絲感到驚訝，隨後女生也分享兩人照片，並PO出Lucky Smith慵懶躺在床上照片，正式宣告兩人新戀情。

今年21歲的Lucky，和前女友Stormi Bree Henley於2017年宣布女兒Gravity出生，不過不久後便傳出兩人分手消息。女兒Gravity主要由媽媽Stormi照顧，不過還是能在Lucky Smith社群看到他和女兒出遊照片，去年為VOGUEme拍攝封面時， Lucky Blue Smith曾說：「我最常帶Gravity去海邊，她很喜歡到海邊玩，每次看到海洋，她就會開心的笑。」

而媽媽Stormi也用社群細心記錄著Gravity成長點滴。

在時尚版面消失一陣子後，Lucky Smith近期復工，除了看秀，也再度擔任走秀模特。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而大家都好奇的除了Lucky Smith的事業發展，還有新曝光的女友！和Lucky Blue Smith隸屬同一間模特兒公司，新女友Nara Pellman為IMG齊下女模，也因為和Lucky戀情曝光，成為網友熱搜對象，追蹤人數迅速攀升，粉絲們都期待看到更多兩人甜蜜閃照。

而同樣也是精靈系模特的姊姊Daisy Smith，也迫不及待認識這位女孩，在兩人合照下留言：「快帶她回家。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

Best 10十大必須認識的男模

如何成為一名模特兒？模特兒經紀公司來為你做最佳解答

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LuckuBlueSmith, 男模, 天使超模, 女友, NaraPellman, VogueTaiwan
fashion.net

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