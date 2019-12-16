貝嫂的愛馬仕收藏破5千萬　近日再度證明柏金包經典不敗

在當時還有點俗氣的維多利亞貝克漢最喜歡的穿著打扮就是Roberto Cavalli性感洋裝，厚底Christian Louboutin高跟鞋和一個接著一個貴氣逼人罕見皮革的愛馬仕柏金包。據當時英國媒體報導，維多利亞貝克漢總共收藏了將近100個愛馬仕柏金包，總價值超過150萬英鎊。

這幾年隨著維多利亞貝克漢同名品牌的成立，她自己成為自己的最佳代言人，幾乎每次的曝光都是穿著自家的服裝，當然包括包款。我們終於看見好久不見的柏金包。近日為了參加巴黎的VOGUE時尚盛宴，維多利亞貝克漢從倫敦搭乘歐洲之星前往巴黎。她身著自己的品牌2020春夏的灰色羊毛兩件套妝，搭配80年代風格的金鍊帶，搭配西服搭配貓手領蝴蝶結襯衫，上面印有手寫圖案的蝴蝶結領襯衫，加上深紅色胸花，最後以超稀有的紫色鴕鳥皮愛馬仕柏金包，搭配同色系的高跟鞋。

維多利亞貝克漢這次的穿搭，再度證明了愛馬仕柏金包的百搭與經典。不同時期的貝嫂，截然不同的穿搭風格，一只經典的罕見皮革柏金包，卻可以襯托出不同但是一樣響亮的風格。這也是為什麼，愛馬仕柏金包在市場上永遠有著備受追捧的永恆性，任何難以獲得的東西都是令人垂涎的，不只是因為它的稀有性，還有它不敗的經典性格。

※BY TRAVIS HUNG

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