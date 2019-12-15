香氛迷的進階收藏！新一季9款精品香出列　YSL Libre美到沒朋友

隨著女孩對香氛的追求越來越專精，精品品牌也卯起勁推出各具亮點的香氛 ... 到2020年年初的精品新香動態，香氛迷想進階自己的收藏，本篇必看。

YSL自由不羈LIBRE淡香精（台灣預計2020年2月上市），50ml／$4,400



裝著黃金液體的金色瓶身，鑲著金色YSL立體 LOGO，浮誇的外表在韓國一上市就立刻成為韓妞收藏目標，裡面的氣息則以YSL先生最愛的白色花香出發，將中性的薰衣草，揉合富女性溫柔且魅力的橙花與茉莉，再以白麝香及東加香豆的沉穩內斂承接出現代女性追尋自由、大膽無畏的性格。

搜尋這支香水的韓文TAG出現三百多的搜尋，可見這支香氛的受歡迎程度，加上絕美外表，讓女孩們爭相擺出最浮誇的display相配，當然也有拿著自拍的，因為香水瓶很時髦，所以怎麼拍怎麼美。

LOEWE Aura 淡香精系列（台灣預計2020年上半年上市）

100ml／NT$4,680，50ml／NT$3,310，台灣只會販售Pink Magnolia



英國設計師Jonathan Anderson擔任品牌創意總監之後也著眼在全新香氛的設計，2016年上市的001，極簡包裝令人印象深刻，今年推出全新淡香精AURA，以極具特色的花材為靈感，更在瓶身上使用金漆、銀漆的潑墨圖樣，簡約之餘又具備了搶眼奢華感，彰顯出品牌原創及精湛工藝的價值。

目前AURA系列共有三種香調，銀色的#Floral基調包含了香草、麝香和廣藿香，再揉入一些品牌經典的皮革氣息；當然主軸還是圍繞著花香，調香師選擇了紫羅蘭、玫瑰、茉莉和橙花組成核心氣味，展現出很獨特帶點中性感的花香氣息。

另外兩款金色香水，一是#White Magnolia白木蘭，二是Pink Magnolia粉紅木蘭，前者的氣味香甜，調香師加入了棉花糖與香草氣息，希望營造出一場誘人的甜點饗宴。粉紅木蘭則加入麝香，檀香及紅色水果香，表現出女性特有的迷人氣質與嫵媚美態。

CELINE高級訂製香水系列（台灣預計2019年12月上市）

100ml／NT$7,100，200ml／NT$10,500



由品牌藝術總監Hedi Slimane親自操刀的香水系列，也是睽違八年的新作品，11款香調全都走中性路線，極簡風格的玻璃瓶身，炫黑質感頂蓋，展現出17世紀後期經典極簡主義的美學。

8款白晝香與3款夜幕香，讓噴香者可以隨著白天與夜晚不同場合自由使用，整系列的香調原料來自60和70年代最具經典的選擇，如樹苔（TREE MOSS）、鳶尾花（IRIS）、玫瑰（ROSE）、柑苔調（CHYPRE）等。最推薦LA PEAU NUE肌膚之親，由佛手柑和玫瑰組成，是很清甜的花香。喜歡木質香的香迷則別錯過EAU DE CALIFORNIE加州之泉，佛手柑、白鳶尾草脂搭配樹苔和廣藿香，既性感又迷人。

CELINE高級訂製香水系列台灣預計12月上市，不過如果這段時間有機會去巴黎，必定不能錯過CELINE高級訂製香水專賣店，其座落於法國巴黎的心臟地帶390 RUE SAINT-HONORE街道。這間高級香水專賣店由藝術總監HEDI SLIMANE親自設計，揉合法國經典極簡主義設計風格，白色雪花紋路的黝黑色大理石牆面為主體視覺空間，澄淨的玻璃陳列櫃折射出琥珀金波的香水光芒，優雅奢華空間絕對令人一逛難忘。

DIOR SPICE BLEND精品香水（台灣未上市）

迪奧頂級香氛系列，2019年推出全新香調，由 Dior 專屬調香師 François Demachy 所創作，是款中性帶點辛辣感的風格。原料包含了黑胡椒、肉荳蔻、肉桂和香菜，佐以清新檸檬，搭配雪松、麝香的基調，打造出東方味十足、令人印象深刻的味覺饗宴。

台灣目前沒有引進頂級系列，但亞洲其他地區，如日本、韓國、香港都有販售，另外在官網上也能買到，售價為120g／220 美金、240g／320美金。

TOM FORD 私人調香系列 冬日光芒 SOLEIL NEIGE

50ML／NT$8,000，250ML／NT$19,000



TOM FORD是這麼形容這支香味，「冬日光芒是SOLEIL的光輝面貌，是夏日沙灘陽光花朵香的的極致呈現。在冬日的陽光下，喚起陽光灑落雪地的氣味。」因此，純白瓶身中盛裝著明燦空靈的氣息。

綠色佛手柑和胡蘿蔔籽做為前調反射了冬日的暖陽，花朵的核心芬芳仿若出現一道彩虹的天空，白色素馨花、橙氣和白色花香分子飄渺的揉合白色花朵香，與土耳其玫瑰馥郁溫暖的香氣融為一體。香水揮發後，餘韻滲透進入肌膚中，飄盪出膠薔樹的木材和蜂蜜底蘊，親密貼合肌膚的麝香，為安息香和奶油香草增添豐富層次。

GUCCI BLOOM AMBROSIA DI FIORI花悅馥意女性淡香精

50ml／NT$4,100，100ml／NT$5,300



身為創意總監Alessandro Michele上任後第一個親手打造的香氛系列，Bloom的表現完全不負眾望，成為香水市場上異軍突起的明星香味，11月推出全新成員"花悅馥意女性淡香精"，搶眼的勃根地深紅塗料瓷器瓶身，搭配Bloom經典的臘葉印花圖案，令人既熟悉又好奇想一探究竟。

香調承襲芬芳馥郁的花園靈感，但添加了兩種嶄新成分，其中一種為珍稀且堅強的天鵝絨鳶尾草—鳶尾花的根部。古希臘和古羅馬將鳶尾草作為精油來使用；而今日這款經典香調從每年五月綻放於義大利托斯卡尼的鳶尾花植物樹脂中提煉，堪比黃金更為珍貴。

另一款全新香調-大馬士革玫瑰則是一款舉世聞名的經典玫瑰品種，大馬士革玫瑰需在清晨含苞待放時進行採摘，才能獲取其最強烈細緻的香氣。Gucci Bloom Ambrosia di Fiori花悅馥意女性淡香精一改香氛以往經典的前調、中調和基調金字塔式香氛結構，而是將茉莉花蕊精萃、晚香玉、使君子、大馬士革玫瑰和天鵝絨鳶尾草這些高貴珍稀的花香調頃刻釋放，瞬間引領你走入這座繁花盛放的花園。

Louis Vuitton Cœur Battant 香水

100 ml／NT$8600，200ml／NT$12900



身為LV的第十款香調，Cœur Battant年輕又清新，調香師選擇了口多汁西洋梨當做前味，並以優雅的麝葵籽(ambrette seed)呈現彷彿一望無際的中味，最後再以突然出現的 Cascalone 海洋香調，施展魔法般的在肌膚留下清新氣息。整個香氛之旅就如同香氛的名字Cœur Battant一樣，法文意指「心跳」，讓人悸動難以忘懷。

Chloé 頂級訂製香氛系列Atelier des Fleurs（台灣未販售）

將其定位在較高端的香水系列，Atelier des Fleurs由九位知名調香師分別創造，各自將其最喜愛的花卉作為香氣核心，打造獨具一格的香花印象。9款香氛分別為：女人最愛的玫瑰 Rosa damascena、普羅旺斯薰衣草 Lavanda、馬鞭草糅合檸檬Verbena、華麗茉莉花 Jasminum sambac、帶有木植調的含羞草 Herba mimosa、甜美的橙花 Neroli、明媚扶桑花Hibiscus abelmoschus、柔媚的木蘭 Magnolia Alba，以及優雅麝香與雪松 Cedrus。

在瓶身設計上也承襲了CHLOE一貫的文藝氣息，經典摺紋壓印在白色圓柱玻璃瓶身上，搭配米白粉色瓶蓋，上頭還有金色Chloé字樣與金屬邊緣，既氣質又優雅。

Armani Beauty Si Fiori 女性淡香精（台灣未販售）

「Si 」為義大利文中的「Yes」，是心中肯定，對生活的熱情。「Si」女性淡香水系列正是Armani先生要帶給女性除了優雅以外的榮耀自信與獨立大膽。2019年推出的新香調「Fiori」，融合了橙花、玫瑰與廣藿香，又調入清新柑橘，讓這款香調既溫柔又多了點淘氣的亮點。粉膚色瓶身一出現就吸引了女孩目光，展現出帶甜美的女性活。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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