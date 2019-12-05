007聯手歐米茄打造特務錶　龐德女郎戴蕭邦珠寶性感爆棚

▲丹尼爾克雷格、007電影團隊與歐米茄討論設計，催生海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶，NATO錶帶款265,000元（圖／翻攝Daniel Craig Official IG、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

第25部詹姆士‧龐德系列官方電影《007：生死交戰》，將於明年4月上映，昨釋出首波預告片，第5度也是最後一次扮演「007」詹姆士龐德的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），再度戴上瑞士名錶歐米茄（OMEGA）出生入死，特別的是此款007錶是他與電影團隊、品牌一同討論設計，底蓋鐫刻的數字格式完全遵循軍隊配發腕錶所編列，打造間諜錶是來真的！

▲丹尼爾克雷格第5次扮演007，再度戴歐米茄腕錶登場。（圖／翻攝OMEGA IG）

丹尼爾克雷格認為一只特務錶必須要輕盈，他也建議要加入復古元素與色澤，於是歐米茄為海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶，進行「瘦身」，運用2級鈦金屬打造錶殼、網紋錶鍊，錶圈則為鋁合金材質，並點綴復古味道的熱帶（tropical）」棕色，實踐丹尼爾克雷格對特務錶的夢想模樣。

▲歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶，搭配鈦金屬錶鍊，底蓋鐫刻軍隊配發腕錶所編列的數字，300,300元。（圖／品牌提供）

更有趣的是底蓋一連串數字呼應軍錶設計，「0552」是海軍人員的獨特代號，「923 7697」則是潛水錶代號，字母「A」是旋入式錶冠的代號，而「007」為龐德的編號，最後數字「62」代表首部龐德電影上映的年份。錶款分別有鈦金屬網紋錶帶，或是深棕色、灰色與米色條紋的NATO錶帶2款，明年2月正式上市。

▲古巴女星安娜德哈瑪斯是007電影新面孔，戴蕭邦珠寶入鏡。（圖／翻攝Chopard IG）

007電影少不了「嬌」點，除了法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）續任龐德女郎，還加入古巴女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），首波劇照釋出她穿深V禮服搭配蕭邦（Chopard）為電影設計的鑽石耳環與項鍊，性感又貴氣的模樣，成功吸引目光。