2020年必收「漸層藍跑鞋」！Ultraboost絕美偏光色、科技中底超舒適

▲adidas全新Ultraboost 20跑鞋，與PANTONE 2020年度色「經典藍」呼應。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著色彩權威PANTONE彩通公佈2020年度代表色為「經典藍」Classic Blue，任何藍色單品都順勢成為時尚焦點，adidas也在今（5日）公開了全新Ultraboost 20跑鞋系列，不僅和ISS合作，更注入宛如漸層銀河藍紫般的鞋底，必收鞋款加一！

▲Ultraboost 20跑鞋系列太空藍紫色超夢幻，偏光色每個角度都不同，均NT$5,990。（圖／品牌提供）

「經典藍」Classic Blue在一夕之間成為2020年度趨勢，不論時尚、設計各個領域都能越發看見它的身影，adidas也早已瞄準這一趨勢，公開了全新Ultraboost 20跑鞋系列，首發太空主題「銀河藍紫」，找來國際太空站美國國家實驗室（ISS）合作，向2020即將啟動的跑鞋科技太空測試致敬。最大亮點莫過於鞋底運用漸層銀河、宇宙光炫紫等設計元素，另外，也可以看到鞋舌部分注入了（ISS）徽章打造太空感，光是鞋舌就極具收藏價值。

▲Ultraboost 20跑鞋BOOST™科技中底更提升 。（圖／記者鮑璿安攝）

此外性能部分，像是搭載經調校的BOOST™科技中底，比起OG經典款多了20%含量，性能更升級。改良型Primeknit+針織鞋面具備更舒適的腳感及包覆性，鞋身外緣則加入常應用於太空艙內安全帶的TFP紗線，強化精準支撐，加上Torsion Spring防扭轉系統維持落地時的穩定性，以及ContinentalTM馬牌輪胎大底的最強耐磨科技，徹底回歸跑鞋重點，順勢成為2020年度必收鞋款。

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