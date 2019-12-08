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經典TABASCO辣醬竟推出限量爆米花！辣雞、辣焦糖好想抱著狂嗑

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編輯／Emily　圖／翻攝自TabascoTaiwan

每次到美式餐廳總會尋找TABASCO辣醬的身影，只要加上酸酸辣辣的TABASCO，食物總會變得更有風味，吃起來更開胃～而現在TABASCO的好滋味居然要與零食做結合，推出風味爆米花！會有辣雞和辣焦糖兩種口味，不需要自己加醬，就能吃到它的經典辣味，光想就忍不住要流口水了。

▲tabasco爆米花。（圖／翻攝自facebook@TabascoTaiwan）

TABASCO是美國的經典辣醬品牌，用塔巴斯科辣椒（tabasco pepper）製作而成，辛辣的口感又帶了點酸甜，許多料理都會用TABASCO來調味。在美式餐廳、小酒館裡常會看到桌上擺著它，很多人也會買來放在家裡。

TABASCO這次與零食做結合，推出風味爆米花，兩種口味都以TABASCO辣醬的辣味為基底，辣中又帶了點酸甜滋味。第一種「辣雞口味」在原有的辣味中加入雞汁，讓辣味不單調，有更豐富的味道。第二種「辣焦糖口味」則在辣中加上甜甜的焦糖，讓辣味更有層次，焦糖也不會有甜膩感，鹹甜鹹甜的滋味和酥脆的爆米花最相配了！

▲tabasco爆米花。（圖／翻攝自facebook@TabascoTaiwan）

這兩款爆米花在12月4日開賣，目前只在全家便利商店販售，限量32000包，售價79元，如果錯過首波，2020農曆新年前還會有第二波在家樂福開賣，喜歡的朋友一定要買來吃吃看～

►更多好吃零食在這

▲tabasco爆米花。（圖／翻攝自facebook@TabascoTaiwan）

說到辣味就會想到韓國零食，韓國超商GS25就有推出一系列爆米花零食，有超多種口味，其中就有一款就是辣味爆米花。雖然是辣味爆米花，但其實比較偏鹹甜鹹甜的味道，所以不敢吃太辣的人或許也能接受，有機會去韓國的話，可以買來嘗試看看～

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關鍵字：

tabasco, 辣醬, 辣味, 爆米花, 零食
fashion.net

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