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LIFE・經典／「台灣郊遊」前進威尼斯雙年展　打造與自然共存的詩意建築

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▲自然洋行提案出線，進駐威尼斯雙年展台灣館。（圖／翻攝國美館官網）

▲自然洋行提案出線，作品進駐威尼斯雙年展台灣館。（圖／翻攝國美館官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每年讓義大利水都威尼斯更具藝術氣息的雙年展，日前公佈2020年建築雙年展的主題是「How will we live together?（我們將如何共生共居）」，點出未來居所的前進特質，國立台灣美術館（簡稱國美館）日前也宣佈由自然洋行提案之《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》獲選為本屆台灣館代表之參展團隊。

2020年的第17屆威尼斯建築雙年展，從5／23至11／29於綠園城堡展區、軍械庫展區加上整個威尼斯城市與周邊舉行，在有限的居住空間，加上大量繁衍的人們，如何在未來能分享共生，並與其他動物、自然環境能共存延續。

明年舉行的建築雙年展由知名建築師Hashim Sarkis為總策展人，在這2020的整數年猶如建築未來的關鍵之年，期待透過集體的創造力與想像力，為建築藝術帶來更多思考。

▲自然洋行提案出線，進駐威尼斯雙年展台灣館。（圖／翻攝國美館官網）

文化部所屬國立臺灣美術館主辦｢第17屆威尼斯建築雙年展-臺灣館｣之徵選，共有6個團隊參與競逐，經過初複審程序後，由自然洋行《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》獲選，評審委員曾成德教授讓為台灣各代建築師都極有想法，本次自然洋行的提案道出臺灣對自然的看法與為未來的展望，期盼能將台灣引介到世界。

該計畫透過梳理數個獨特案件、跨領域合作經驗，深入探討打造環境建築的前端企劃、與後續實驗建築的營運紀錄。在都會往郊區擴張、開發土地、打造實體建築前，透過基地調查、田野、藝術合作、在地材料實驗等，探索出適切於當地風土、暸解與尊重文化、原有自然環境，與產業連結，共同產生合作產生未來的影響力。

▲自然洋行提案出線，進駐威尼斯雙年展台灣館。（圖／翻攝國美館官網）

策展團隊梳理出「提問（Ask）」、「共同合作（Work Together）」、「相互影響（Influence Each Other）」三個對應大會主題的子命題，同時也是自然洋行建築設計團隊過去十多年來，不斷實踐在設計前期計畫中，運用大量時間與跨領域的夥伴一起探索建築、環境與人共同生活的方法。

在資訊平面化、快速變遷的全球，建築與人的關係不再僅是硬體機能，更是經驗與感受。位於歐亞大陸板塊與太平洋交界的台灣群島，其豐富自然環境與大都會區的共存，在開發與保護之間，是一道值得努力的纖細平衡。

▲自然洋行提案出線，進駐威尼斯雙年展台灣館。（圖／翻攝國美館官網）

「安定的人心」是與自然環境共存、持續發展而不過度開發的重要先決條件。在挑選的展出作品中，不同的人物、環境條件、產業、空間使用模式等，皆有各自獨特的對應觀點，其中共同點便是建築空間扮演著其中的溝通橋樑。建築作為對應外在條件的人為構造物、一種物質性的語彙，而身在其中的人們心靈追求著歸屬感，提出相應的工作或者生活空間。或者在閒暇度假之際，追求避世療癒的庇護之所。

國美館表示，基於精確回應本屆威尼斯大會主題，展覽內容亦具備完整的論述與高度可執行性，因此選出此項提案代表台灣館，「第17屆威尼斯建築雙年展 - 臺灣館」將於2020／5／23至11／29於義大利普里奇歐尼宮舉行。

▲自然洋行提案出線，進駐威尼斯雙年展台灣館。（圖／翻攝國美館官網）

關鍵字：

威尼斯雙年展, 建築雙年展, 國美館, 台灣館, 台灣郊遊, 自然洋行
fashion.net

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