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克莉絲汀史都華黑絲襪搞叛逆　隨香奈兒腳步回康朋街31號找初心

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▲▼香奈兒工坊秀。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲香奈兒甫於巴黎時間12月4日晚間發表新一季工坊系列大秀。（圖／翻攝官網）

記者張妤瑄／台北報導

香奈兒（CHANEL）年底的工坊秀過往總不斷環遊世界，巴黎時間4日晚間發表的2019/20 Métiers d'art Paris－31 rue Cambon（巴黎－康朋街31號）工坊系列如其名，回到巴黎、回到康朋街31號，找回一切的初心。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／達志影像）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲別於以往環遊世界模式辦秀，本季工坊秀回到巴黎舉辦，也是新任創意總監維吉妮維婭操刀的首季工坊系列。（圖／路透社）

身為香奈兒品牌大使的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）難得穿上超短褲，配著黑絲襪與高跟鞋，以優雅辣妹風格，跟隨香奈兒創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）開啟的尋根之旅。「星二代」莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）以香奈兒經典黑白造型現身，白色澎裙完美襯託她的年輕氣質，也跟隨這場秀一同回溯香奈兒經典。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／達志影像）

▲克莉絲汀史都華用經典的黑色著裝現身，選擇超短褲配絲襪，露出一雙美腿。（圖／達志影像）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／達志影像）

▲莉莉蘿絲戴普詮釋甜美的黑白澎裙風格，頗符合她青春少女年紀。（圖／達志影像）

首次操刀帶領的工坊秀的維吉妮維婭坦言：「有別於過往Métiers d’art工坊系列那樣進行長途跋涉旅行，我想留在巴黎。」她以現代女人的角度，將設計結合嘉柏麗香奈兒與卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過去賦予的經典符碼，開創出新世代的香奈兒。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲香奈兒首度於夜間在巴黎大皇宮辦秀，並把場地改造成經典的康朋街31號，呼應品牌永遠的設計靈魂。（圖／品牌提供）

首度在巴黎大皇宮夜幕低垂後發表，在此重現了香奈兒品牌精神之地：康朋街31號，超具代表性的鏡梯、米色台階通通擴大，模特兒們穿上巴黎－康朋街31號工坊系列來回穿梭，展示維吉妮維婭心中「不需過度裝飾」的經典時尚風格，山茶花、珍珠、麥穗、星星等小香符碼，一如以往優雅迷人。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲鏡梯是康朋街31號超具代表性的設計，自然在大皇宮秀場內占有一席之地。（圖／翻攝官網、品牌提供）

黑與白勾勒出優雅經典，黑色喀什米爾羊絨面料的雙排釦大衣，透過腰間的雪紡刺繡長絲帶營造帥氣與柔媚風格的衝突火花，仔細看絲帶上的珠繡，麥穗、蝴蝶結與鏈帶，娓娓道出經典。或與雙排扣黑色露肩洋裝與香檳色蕾絲搭配，向攝影師塞西爾比頓（Cecil Beaton）於1935年所拍攝的嘉柏麗香奈兒肖像致敬，柔軟的絲綢如第二層肌膚包裹著身軀，充滿女人味。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲呼應香奈兒女士的肖像照，柔軟如第二層肌膚的絲綢材質，是本季工坊秀重要服裝材質。（圖／品牌提供）

出自Lemarié羽飾山茶花工坊的山茶花，是香奈兒不可或缺的靈魂，其中一件縫上以公爵緞製成的山茶花，中間是以綁帶區隔拼接，下身則搭配著黑色亮片長褲畫龍點睛。Lesage刺繡工坊也展示精緻工藝，以古金色半透明亮片、珠飾與服飾珠寶配件，繡在一件珍貴的無肩帶洋裝上，並以別緻薄紗外套加以點綴。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲Lemarié羽飾山茶花工坊、Lesage刺繡工坊的精湛工藝，體現在一朵朵立體的山茶花與細膩柔軟的羽飾之上。（圖／品牌提供）

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維吉妮維婭透露：「我總是不停自問：現代的女人想要的是什麼？ 她會想怎麼穿？」而今她透過與合作逾30年的工坊，攜手以「不需過度裝飾」、「簡約即是主軸」的設計核心，為自己的提問給出最完美的解答。

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒工坊秀。（圖／CHANEL提供）

▲維吉妮維婭站在現代女性的視角，重新詮釋香奈兒的經典風格。（圖／品牌提供）

★圖片為版權照片，由路透、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 工坊秀, 康朋街31號, 康朋街, Métiers d’Art
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