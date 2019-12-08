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試開箱／討論度超高adidas X STAR WARS！尤達大師、莉亞公主全上腳

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▲adidas X STAR WARS迎來大熱聯名，《ETFASHION》挑選超夯鞋款開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

星際大戰在台灣時間12月19日即將迎來最終章《STAR WARS :天行者的崛起》，與此同時，最熱門的鞋款就屬adidas與STAR WARS 全新聯名系列，不僅正派角色尤達大師、莉亞公主全注入其中，連光劍、電影金句都被完整呈現，絕對不辜負影迷期待，《ETFASHION》現在就開箱給你看！

▲adidas X STAR WARS 。（圖／品牌提供）

▲adidas X STAR WARS 。（圖／品牌提供）

▲此次聯名系列以三款代表性跑鞋Ultraboost 19、Ultraboost S&L、及ALPHAEDGE 4D為主。（圖／品牌提供）

《STAR WARS :天行者的崛起》在影迷們敲碗下即將登場，此時最具代表性的鞋款就屬adidas星際大戰系列，將為這42年歷史的長青電影畫下完美句點。此次聯名系列以三款代表性跑鞋Ultraboost 19、Ultraboost S&L、及ALPHAEDGE 4D，賦予以銀河帝國和反抗軍同盟的戰機為靈感來源之設計，分別對應千年鷹號（Millennium Falcon）、X翼戰機（X-Wing Starfighter）與死星（Death Star），不僅將戰機平面設計圖融入鞋面細節設計，鞋後跟更注入如「Jump to Lightspeed」、「The Force Will Be With You, Always」等經典星戰電影金句，想必一看到就能瞬間喚起影迷共鳴。

▲adidas X STAR WARS 。（圖／品牌提供）

▲adidas X STAR WARS。（圖／記者鮑璿安攝）

▲尤達大師注入鞋型籃球鞋Dame 5，綠色光劍以及線條感的呈現都惟妙惟肖， NT$3,690。（圖／記者鮑璿安攝）

此次開箱的鞋款尤達大師呈現在鞋型Dame 5上，鮮艷的綠色大底與線條代表尤達大師的經典綠色光劍，而前方鞋標輕易可見STAR WARS 字樣，簡約呈現雙方的聯名質感。此外，同樣隸屬正派角色的莉亞公主（Princess Leia）則化作超夯NMD鞋型，眼尖的粉絲應該就能發現，鞋身的水彩染色效果是在向莉亞公主電影中的迷彩戰服致敬，獨特之餘更加搶眼，當然也別忘記腳後跟的「THERE IS HOPE」字樣，與電影做出完美呼應。

▲adidas X STAR WARS 。（圖／品牌提供）

▲adidas X STAR WARS。（圖／記者鮑璿安攝）

▲adidas X STAR WARS。（圖／記者鮑璿安攝）

▲莉亞公主（Princess Leia）則化作超夯NMD鞋型，經典迷彩戰服當然不能少，NT$5,490。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

而以高人氣的智慧型機器人R2-D2為設計藍本的NITE JOGGER，擷取R2-D2外型的白、銀、藍三色，以異材質拼接呈現機器人質感，同時保留反光材質細節，上腳的每一步都超搶眼，影迷們必須手刀購入。

▲adidas X STAR WARS 。（圖／品牌提供）

▲adidas X STAR WARS。（圖／記者鮑璿安攝）

▲adidas X STAR WARS。（圖／記者鮑璿安攝）

▲智慧型機器人R2-D2為設計藍本的NITE JOGGER，異材質拼接打造時尚與科技感，NT$5,090。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

STAR WARS , 天行者的崛起, adidas, Ultraboost 19, 尤達大師, 莉亞公主, Princess Leia
fashion.net

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