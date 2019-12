試開箱／討論度超高adidas X STAR WARS！尤達大師、莉亞公主全上腳

▲adidas X STAR WARS迎來大熱聯名,《ETFASHION》挑選超夯鞋款開箱給你看。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安 /台北報導

星際大戰在台灣時間12月19日即將迎來最終章《STAR WARS :天行者的崛起》,與此同時,最熱門的鞋款就屬adidas與STAR WARS 全新聯名系列,不僅正派角色尤達大師、莉亞公主全注入其中,連光劍、電影金句都被完整呈現,絕對不辜負影迷期待,《ETFASHION》現在就開箱給你看!

▲此次聯名系列以三款代表性跑鞋Ultraboost 19、Ultraboost S&L、及ALPHAEDGE 4D為主。(圖/品牌提供)

《STAR WARS :天行者的崛起》在影迷們敲碗下即將登場,此時最具代表性的鞋款就屬adidas星際大戰系列,將為這42年歷史的長青電影畫下完美句點。此次聯名系列以三款代表性跑鞋Ultraboost 19、Ultraboost S&L、及ALPHAEDGE 4D,賦予以銀河帝國和反抗軍同盟的戰機為靈感來源之設計,分別對應千年鷹號(Millennium Falcon)、X翼戰機(X-Wing Starfighter)與死星(Death Star),不僅將戰機平面設計圖融入鞋面細節設計,鞋後跟更注入如「Jump to Lightspeed」、「The Force Will Be With You, Always」等經典星戰電影金句,想必一看到就能瞬間喚起影迷共鳴。

▲尤達大師注入鞋型籃球鞋Dame 5,綠色光劍以及線條感的呈現都惟妙惟肖, NT$3,690。(圖/記者鮑璿安攝)

此次開箱的鞋款尤達大師呈現在鞋型Dame 5上,鮮艷的綠色大底與線條代表尤達大師的經典綠色光劍,而前方鞋標輕易可見STAR WARS 字樣,簡約呈現雙方的聯名質感。此外,同樣隸屬正派角色的莉亞公主(Princess Leia)則化作超夯NMD鞋型,眼尖的粉絲應該就能發現,鞋身的水彩染色效果是在向莉亞公主電影中的迷彩戰服致敬,獨特之餘更加搶眼,當然也別忘記腳後跟的「THERE IS HOPE」字樣,與電影做出完美呼應。

▲莉亞公主(Princess Leia)則化作超夯NMD鞋型,經典迷彩戰服當然不能少,NT$5,490。(圖/品牌提供、記者鮑璿安攝)

而以高人氣的智慧型機器人R2-D2為設計藍本的NITE JOGGER,擷取R2-D2外型的白、銀、藍三色,以異材質拼接呈現機器人質感,同時保留反光材質細節,上腳的每一步都超搶眼,影迷們必須手刀購入。

▲智慧型機器人R2-D2為設計藍本的NITE JOGGER,異材質拼接打造時尚與科技感,NT$5,090。(圖/品牌提供、記者鮑璿安攝)

