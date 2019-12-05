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床上驚現巨型握壽司「太療癒」　HOLA雪花肉毯一天狂賣千條

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▲HOLA推出羊羔絨毯，顏色外型成話題。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推出羊羔絨毯，顏色外型設計意外成為話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近氣溫溜滑梯，能耐寒的被毯詢問度增高，近期HOLA開賣一款「羊羔絨毯」，外型設計像是大塊雪花肉片，與白色被胎相結合活像一塊巨大握壽司，一上粉絲團果然引發眾網友按讚，人氣逼近4000大關，業者表示，該「肉毯」適逢周三會員日推出不到千元的特價，1天銷量就破1000條。

▲HOLA推出羊羔絨毯，顏色外型成話題。（圖／HOLA提供）

入冬第一波冷氣團來襲，低溫下探12度，HOLA特力和樂粉絲團順勢在板上推薦的長羔絨毯，可愛的造型搭配不僅意外成了網友討論話題，也造就單日銷售破1000條紀錄。

造成話題討論的「肉毯」，其實是正反可以兩用的「安哥拉／弗拉瓦長羔雙人絨毯」，正面是細滑長羔絨，背面則是泰迪熊公仔般的棉絨觸感，不僅可以當被子，也可以鋪在床上墊底增加保暖度，但外型設計加上顏色，反而讓人聯想成入口即化的雪花牛肉，原價5,980元，特價1,980元。

▲HOLA推出羊羔絨毯，顏色外型成話題。（圖／HOLA提供）

其趣味照片被放上官方粉絲團，許多網友留言表示有趣，按讚數突破3500個，引發話題，有留言表示「抱著棉被滾起來就是一塊美味的霜降豬肉」、「我應該是餓了 我以為是和牛⋯」、「脂肪太多了」、「吃飽了!!!好睡了...一定要買一條暖呼呼入眠」、「想買，可是我吃素」。

關鍵字：

HOLA, 握壽司, 肉毯, 羊羔絨毯, 變冷, 被毯
fashion.net

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