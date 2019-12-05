凱特大膽紅配綠　聖誕風服裝全斷貨

▲凱特以充滿聖誕氣息的紅配綠穿搭，出席慈善活動（圖／翻攝theroyalfamily IG）

記者陳雅韻／綜合報導

被「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）誇讚「穿衣從不出錯」的英國王子妃凱特，昨接棒英國女王伊莉莎白二世的慈善事業，出席Family Action舉辦的聖誕活動，她穿上英國品牌Really Wild綠色毛衣、滑雪裝聞名的紅色Perfect Moment羽絨外套與緊身丹寧褲，大膽挑戰紅配綠，立刻讓人感受到聖誕節的腳步真的近了。

▲凱特與小朋友一起布置聖誕樹，展現親和力。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

一般人對於紅配綠的穿搭多所顧忌，但凱特不以為意，已多次挑戰成功，但從未像這回以強烈的大色塊表現，完全展現她對穿搭的自信，而她也是名符其實的時尚帶貨王，此次穿的Really Wild綠色毛衣、紅色Perfect Moment羽絨外套都已缺貨。

▲凱特身穿的紅色Perfect Moment羽絨外套、Really Wild綠色毛衣已售罄。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

身為時尚指標，凱特近期將聖誕風格放在心上，日前她在英國女王伊莉莎白二世接待參加NATO高峰會各國領袖時，也穿祖母綠色的洋裝亮相，優雅設計出自她的愛牌Alexander McQueen。

▲凱特在英國女王伊莉莎白二世接待NATO領袖時，穿綠色Alexander McQueen洋裝亮相。（圖／路透社）