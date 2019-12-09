「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

編輯／Amanda 圖／翻攝Pixabay

一段感情關係裡，不論是男女、男男或女女，一般來說就是兩個人，但有些人就是不甘於只有一個「正宮」，喜歡多找幾個「備胎」在身邊，享受著隨時有人陪伴、被關心關愛的美好。當然，誰都不喜歡被當成備胎，但有時就是「身不由己」，像是12星座中，嘴硬心軟的處女座、很難對別人說不的天秤座，都是人太好而被視為最佳備胎的選項，但沒想到就連一板一眼的摩羯座竟然也榜中有名！快來看看這5個容易被當成備胎的星座，各自原因是什麼？

第5名：天秤座

雖然天秤座出產不少帥哥美女，但會入榜，其實也沒那麼讓人意外，因為他們濫好人的比例更高！在意別人看法和感受出了名的天秤，是標準的軟心腸代表，永遠學不會對別人說「不」，只要對方表現出很難過的樣子，他們就很難堅定的拒絕別人，就算心裡有一千個不願意，也會勉強答應。

而天秤會成為備胎，通常都是因為分手時另一半使出死拖活賴的戰術，結果「為了對方好」而無法狠心拒絕的天秤，最後卻反而害了自己。因為對方看到他們的遲疑，就會覺得還有希望，一面和天秤藕斷絲連，一面同時尋找新的對象，就這樣一不小心就被當成了備胎。

第4名：巨蟹座

溫柔又容易被感動的巨蟹座，在感情世界中有一個很好利用的盲點：只要別人對他們特別一點、好一點，巨蟹就會覺得得到了全世界的眷顧，對你加倍的好、加倍的付出。而且只要稍微維持「冷落，關愛，再冷落，再關愛」的交替節奏，不用費盡心思，巨蟹就會死心踏地的付出感情，因此，對於那些「有心人」來說，把巨蟹座當作備胎可說是「很划算又省力」的選擇。

第3名：處女座

追求完美、重視細節的處女座常常給人喜歡撈叨、挑剔的印象，但別看她們平時好像嘴上不饒人，只要相處久了的人都知道，他們都是刀子口豆腐心，吃軟不吃硬，加上處女座的女生一旦愛上了，就會心甘情願做個小女人，男生都會覺得她們很好說話很好商量。因此只要對方一裝可憐，她們就容易心軟，甚至多求求她們，她們就會回頭，所以很多男人心中，處女座很容易被貼上「最佳備胎」的標記。

第2名：摩羯座

摩羯座其實是很注重禮貌和形象的，因此一般情況下，分手時她們也會說出「以後還是能當朋友」，她們可能只是禮貌性地說說而已，但可能就會被別人當真，常常回來找她們。

而摩羯自己也搞不清楚對方真的是把自己當朋友還是備胎，而且工作狂性格的摩羯座，雖然會因為工作而忽略情人，但他們對朋友很好，也比較不會那麼挑剔，所以也就讓人很願意把摩羯座當成備胎。

第1名：雙子座

別看雙子座平時好像玩很開，沒有什麼放不下、雲淡風輕的樣子，很多時候只是他們都裝作自己很堅強，加上愛逞強、禁不起人激，要是被撂下一句「你不敢…」或是「你敢不敢…」他們就會立刻忘記3秒鐘前自己做好的決定，默默就上鉤。

而且雙子座其實很念舊，只要面對曾經是真心愛過的人就很容易心軟，而且對方看起來越可憐，就越容易回頭，所以只要對方吃死這一點，雙子就容易被當成備胎。



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