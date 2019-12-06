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「人間香奈兒」Jennie辣翻天　水蛇腰、蜜大腿輪流炫

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▲▼ 。（圖／翻攝Jennie IG）

▲BLACKPINK這兩日正在東京忙於海外演唱會。（圖／翻攝Jennie IG）

記者張妤瑄／台北報導

香奈兒甫於巴黎舉辦新一季工坊大秀，以往總能見到的南韓女星Jennie，此次難得沒有出現在秀場頭排，原來是她現在正於東京與其他BLACKPINK團員合體，緊鑼密鼓地為海外演場會行程忙碌。雖然如此，有「人間香奈兒」之稱的Jennie，仍用造型力挺小香，辣翻天造型讓粉絲嗨爆！

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▲Jennie是香奈兒大秀常客，此次沒現身，或許就是因為演唱會行程。（圖／翻攝Jennie IG）

Jennie穿過的CHANEL造型、擁有的CHANEL行頭數不勝數，此次在演唱會上換穿兩套造型，水蛇腰、蜜大腿輪流出招，大方在舞台上發糖，讓粉絲們能一飽眼福。其中一套檸檬黃斜紋軟呢套裝，雖然是小外套、上衣、短裙的三件式優雅造型，但短版小背心的設計，讓Jennie能炫A4腰，隨隨便便踏上舞台，就是人群矚目焦點。

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▲Jennie雖然忙著演唱，能不忘用著裝力挺小香，斜紋軟呢套裝又一次詮釋成辣妹造型。（圖／翻攝Jennie IG）

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另一套黑白斜紋軟呢套裝，由於是超高腰短褲，Jennie直接把短袖上衣紮進褲子內，大腿幾乎只遮住「該邊」，整雙蜜大腿甩在外頭，照樣狂撩粉絲。只能說，23歲小姐姐的年輕本事，果然就是不同凡響呀！

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▲Jennie超狂，總是仍將優雅端莊的香奈兒，穿出年輕辣妹風格。（圖／翻攝Jennie IG）

關鍵字：

Jennie, 人間香奈兒, CHANEL, BLACKPINK, 香奈兒
fashion.net

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