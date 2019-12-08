聖誕必吃小b「網美風」小熊蛋糕　　海鹽巧克力餡爆炸邪惡卻好吃　



▲agnès b. CAFÉ聖誕節限定甜點限期推出囉！（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

邁入12月，就代表著聖誕節進入倒數，每逢節日總會推出限定餐點的agnès b. CAFÉ也再度推出，招牌小熊蛋糕戴上聖誕帽，超萌模樣你捨得吃下肚嗎？

▲agnès b. CAFÉ聖誕節限定甜點正式開賣。（圖／品牌提供）



2019聖誕節，agnès b. CAFÉ首度推出聖誕帽蛋糕，紅色的尖頂帽搭配圓球，外型可愛加倍。切開來後，露出香草戚風蛋糕內裡，綿密的馬斯卡彭慕斯及覆盆子果餡，一口吃下後，酸甜的莓果滋味與香氣在口腔內蔓延。由於不是太過甜膩的口味，相當適合不那麼愛吃甜食的人。

▲限定7吋聖誕帽蛋糕（NT$1,400）、小蛋糕（NT$180）。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



一直以來都備受歡迎的小熊蛋糕，因應聖誕節的來臨戴上聖誕帽，超萌外型從上桌起就有自帶聚光燈效果，絕對是「網美」必打卡口味。小心切開小熊，內陷選用33%牛奶巧克力、白巧克力、榛果巧克力等多款巧克力，融入頂級法國發酵奶油，口感綿密滑順，佐以海鹽點綴的口味，甜中帶鹹的口味很有層次。

▲限定7吋聖誕小熊蛋糕（NT$1,400）、小蛋糕（NT$180）。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



往年皆會推出的限定薑餅人禮盒，更是應景節日贈禮，紅色紙盒外包裝，畫著可愛的薑餅人，由外而內都有過節氣氛，打開紙盒後可見霧金鐵盒，內裝6包不同造型的薑餅人家族，可愛破表。agnès b. CAFÉ更推出搭配絨毛小熊的組合，讓有贈禮需求的人，送出心意的同時也很體面。若是巧克力控，搭配絨毛小熊的酒心松露巧克力禮盒組是完美的選擇。

▲（依序）絨毛小熊薑餅人禮盒（NT$2,180）、薑餅人禮盒6入 （NT$980）、絨毛小熊酒心松露巧克力禮盒（NT$2,680）。（圖／品牌提供）



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與此同時推出3款年末限定季節風味飲品，分別是：橙香風味拿鐵、柑橘風味巧克力、焦糖風味茶拿鐵，光是視覺效果就很有歲末活潑節日氣息。尤其是放上柑橘片的柑橘風味巧可愛，整片柑橘漂浮在巧可力飲品上，清爽滋味與香氣能完美平衡巧克力的甜膩口感。

▲季節風味飲品：橙香風味咖啡拿鐵（NT$170）、焦糖風味茶拿鐵（NT$170）、柑橘風味巧克力（NT$180）。（圖／品牌提供）